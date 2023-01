Nesse ano de 2023 se inicia mais uma campanha janeiro branco, simbolizando justamente esse recomeço na vida, onde as pessoas estão focadas em suas metas, a serem assertivas e encontrar resoluções para as questões comuns da vida, o branco simboliza essa nova página, onde podemos desenhar nossas expectativas e desejos.

Juntos estamos construindo esse movimento, nós do Instituto Revoar estamos despertando para saúde mental na humanidade, com o intuito de chamar a atenção das pessoas da importância de ter equilíbrio, tema de 2023, a vida pede equilíbrio, para tomada de decisões, fechamento de novos ciclos, reconhecer nossas vulnerabilidades e saber lidar com elas.

Para que possamos ser mais saudáveis precisamos respeitar nossas condições psicológicas e as dos demais, por muito tempo as dificuldades psicológicas foram um tabu, ninguém queria falar de suas limitações por medo de não serem compreendidos, mas esse cenário vem mudando, entendemos que quanto mais sofremos calados, mais aumenta a dor.

Nossa mente tem um reservatório que guarda todas as experiências que passamos na vida, as que lembramos e as que não lembramos, mas que possuem uma influencia direta nas nossas ações, pensamos nós que somos livres e que decidimos todas as coisas em nossas vidas, Carl Jung diz: Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Isso explica o motivo de quando desejamos muito mudar um comportamento e não conseguimos. Porque não se muda comportamento a nível de comportamento, a mudança duradora só acontecerá se mudarmos a nível de consciência. A revolução pessoal, o despertar para a vida, capazes de nos curar e se desprender daquilo que machuca, só conseguimos liberando passagem para alcançar o que merecemos.

Que possamos sair da atmosfera em que tentamos saciar nossos vazios emocionais através da busca do prazer de forma superficial, na comida, no alívio da solidão em relações efêmeras, fugir do tédio em sequência de séries e redes sociais. A guinada da mudança está em buscar o verdadeiro sentido da nossa existência. Cultivando boas leituras, considerando a espiritualidade, tornando consciente os problemas que geram desconforto, assim estaremos nos desconectando do ordinário para alcançar o extraordinário. Como propõe Platão: Passar do universo das sensações, do autoengano e das sombras para uma esfera muito mais elevada, livre e autêntica.

Diante do cenário pandêmico que passamos, foi exigido de nós novas habilidades, entendimentos e até mesmo novos comportamentos, temos 365 dias para agir e realizar o novo em nossas vidas.

Elaine de Tomy é psicanalista e vice-presidente do Instituto Revoar