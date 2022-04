Já não tenho tempo...

Quantos de nós falamos isso o tempo todo? Esse “privilégio”, defendem alguns, é fruto do século XXI, do avanço da tecnologia, da sociedade acelerada, das redes sociais, enfim, de uma série de razões contemporâneas. Não que eu discorde completamente, mas permita-me apresentar uma outra história.

Thomas More, em 1516, escreveu no prefácio de sua obra “A Utopia”, um dos clássicos da literatura mundial, o seguinte: não tenho tempo. Tive que fazer esse trabalho de madrugada, etc. O que More tinha pra fazer em 1516 sem toda essa tecnologia do século XXI? Sem Tv, sem eletricidade, internet, rádio, e, mesmo assim, não tinha Tempo.

Passo a questionar, então, se a falta de tempo não é uma escolha das mais cruéis que fazemos com nós mesmos. Se nos colocamos nessa situação simplesmente por escolha. Parece inconcebível, mas será que não? O quanto você age no seu dia a dia como se estivesse sem tempo, mas foi simplesmente fruto de uma decisão. Será que realmente não tinha tempo?

Por vezes me parece que essa “falta” é uma escolha para evitarmos nós mesmos e lidar com nossas dores e frustrações. Assim mesmo: atemporalmente. Sem sermos os únicos “azarados” da modernidade, da tecnologia e tudo aquilo que nos dizem que está acelerado. Em várias ocasiões, preenchemos esse tempo, mas como? Nos entupindo de mais tarefas, atividades. Como se precisássemos ser máquinas que incorporam mais talentos.

O que há de errado com o não produzir? Em perder tempo, sendo que ele pertence a mim? Parece que alguém instituiu, pela lógica, que devemos estar sempre produzindo. Muitos dizem que pra se sentir útil. Para quem interessa? Não nego as condições sociais de hoje. Mas eu não escolhi isso. E certamente você também não.

Na mitologia grega, Cronos era o senhor do tempo e ele próprio não queria que o tempo passasse, pois devorava seus filhos para evitar seu crescimento e manter seu prestígio. Tentava, em vão, vencer a aplacável força do tempo.

Mas será, então, este um adversário? Se temos esta certeza da passagem do tempo, se não há como negá-lo tal qual tentou Cronos, então me parece que a única saída é estabelecer uma boa relação com este “sujeito”. E, me parece, cada um a seu tempo.

Felipe Meira é psicólogo clínico especialista em psicologia junguiana; e advogado, mestre em Ordem Jurídica Constitucional pela Universidade Federal do Ceará