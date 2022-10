Já é Natal para o comércio exterior

A dinâmica do comércio no final do ano possui uma logística complexa. Bem longe dos olhos do consumidor, atacadistas, varejistas e distribuidores precisam de um planejamento detalhado para que os itens não faltem nas prateleiras - especialmente brinquedos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e vestuário, que devem ser os mais presentes nas listas de compra neste ano.

Contando desde o momento em que os componentes são recebidos pela indústria até o produto pronto chegar às mãos do consumidor, passam-se de 120 a 150 dias. Nesse meio tempo, existem as etapas de negociação de preço, fabricação, despacho, recebimento e transporte até os estoques e pontos de venda. No caso de produtos importados, o prazo pode chegar a até 180 dias. Ou seja: o comerciante precavido faz as encomendas para o fim do ano após o Carnaval, recebendo-as até o final de outubro. Dessa forma, garante que não terá falta de mercadoria.

O maior problema de um planejamento incorreto é o risco de aumento dos custos. Quando os prazos não são respeitados, ocorre um estresse na produção, o que torna a disponibilidade de produtos escassa, encarecendo o preço, desde a saída da indústria até a chegada ao consumidor final. Isso ocorre porque os preços embutidos nas mercadorias, como os do frete, sofrem aumento. Outra consequência negativa é a possibilidade de falta de produtos, pois as rotas comerciais ficam mais concorridas nesta época, impactando nos deslocamentos, chegadas e partidas dos navios - o que é ainda mais delicado, considerando que boa parte deles vem de mercados distantes, como a China e outros países asiáticos. Por isso, a melhor maneira de o comerciante evitar prejuízos é se planejar.

Felizmente, o que tem favorecido a logística de distribuição dos produtos importados no Brasil é a atuação de grandes conglomerados internacionais. Há empresas de e-commerce muito fortes, que estão investindo e crescendo, através de fornecedores como os gigantes Amazon, Shopee, Mercado Livre e AliBaba. Essa interligação entre os players garante um estoque suficiente para atender todos os presentes de Natal neste ano.

Augusto Fernandes é CEO da JM Negócios Internacionais