Já desponta o aniversário da Carta

A Carta Constitucional de 1988 estará completando o 35º ano no próximo dia 5 de outubro, quando deverá ser realçado o documento cujo primeiro signatário foi o inolvidável Ulysses Guimarães, tendo-me como vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, numa sintonia que nos permitiu acelerar os trabalhos então processados, sob as vistas atentas e os sentimentos patrióticos de milhões de brasileiros, todos pressurosos em ver estruturada uma nova Lei Maior, na qual estivessem inseridas as justas aspirações dos nossos segmentos sociais.

O grande ausente será sem dúvida o inesquecível “Senhor Diretas”, que tudo fez para que, sem procrastinação, pudéssemos legar ao Brasil a ansiada nova Constituição, elaborada por iniciativas de senadores e deputados, respaldados pelo voto popular, contando ainda com a colaboração de variadas entidades civis que buscavam, através de legítimos subscritores, a inserção de itens que consideravam inovações, transformando-se em texto que contemplou a todos os estamentos da nacionalidade.

No decorrer do tempo, sucessivas emendas foram sendo acrescentadas pelos legisladores ordinários, amparados em pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, aperfeiçoando dispositivos que se tornaram inaplicáveis da maneira como foram interpostos no texto primitivo. Nesse cenário, já se vão quase 150 alterações na redação original, consequência, sobretudo, de uma nova realidade político-social em nosso país, bem assim, mundialmente.

Ressalte-se que os partidos também devem atuar para recompor aquilo que merece revisão, a fim de que o importante Documento Básico prevaleça sobre qualquer legislação que se torne inadequada entre nós.

Nesse embalo, recordo que, ao atingir os seus 20 anos, a Carta Cidadã foi alvo de rememoração no Palácio do Planalto, evento ao qual este articulista esteve presente e, coincidentemente, o titular do Executivo, assim como agora, era Lula da Silva.

Hoje, não diminuindo a relevância dos demais Poderes, é quase certo que o Congresso Nacional esteja à frente das celebrações oficiais, exaltando uma Lei Magna que deve ser acatada como autêntico Vade Mecum por todos os defensores da democracia plena.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte