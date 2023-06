Invista no seu negócio

No mundo dos negócios, crescer é sinônimo de inovar. As empresas que querem se destacar no mercado precisam buscar por inovações que as diferenciem da concorrência, mas só isso não basta. É necessário também elaborar a estratégia de crescimento da empresa, o planejamento serve para dar direcionamento ao negócio e deixá-lo preparado para enfrentar possíveis adversidades e desafios.

Para que uma empresa se desenvolva, é interessante oferecer algo diferente, que a faça se sobressair perante suas concorrentes. Encontrar um diferencial é o primeiro passo estratégico para quem quer expandir seu negócio. Depois disso é necessário conhecer o público-alvo e compreender os hábitos e as demandas de consumo de seus clientes. Outra dica é não ter medo da concorrência, quem quer crescer não pode se deixar intimidar. Além disso, deve-se priorizar a satisfação do cliente, sem ele não há negócio.

É muito importante valorizar a equipe que trabalha. A busca por crescimento é uma jornada que não se consegue fazer sozinho. Investir em alianças comerciais e em parcerias pode ser uma maneira de impulsionar o crescimento do negócio também. Uma boa parceria é capaz de aumentar significativamente as vendas de produtos e serviços. Aliar-se a outras empresas ajudará o negócio a ampliar o campo de atuação e a conquistar novos clientes.

Um exemplo é a estratégia de empresas que buscam avançar cada vez mais no desenvolvimento de soluções, como a RD Station, líder em software de marketing e vendas voltado para o crescimento de médias e pequenas empresas, que acabou de adquirir a Exact Sales, empresa especializada em softwares para vendas, com o objetivo de garantir que os clientes encontrem tudo o que precisam dentro de um mesmo ecossistema. Empresários que adquirem outras empresas com o propósito de fazer a integração de novos serviços, dão um passo crucial na jornada de fazer o diferencial no mercado.

As parcerias podem representar um futuro promissor para o mercado de negócios. E reforço que devemos continuar investindo em novidades para garantir soluções cada vez mais completas. O crescimento dos nossos clientes é o nosso sucesso.

Arthur Frota é CEO da TALLOS, startup integrada ao grupo RD Station