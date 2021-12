Investimentos em infraestrutura deverão alavancar setor da construção pesada em 2022

Estamos a atravessar tempos difíceis. Durante a pandemia, vivemos o alinhamento de todos os vetores negativos que de alguma forma pudessem impactar o setor da Construção Pesada no País, como, por exemplo, a quebra da cadeia logística, que provocou escassez de insumos e pressionou custos. Porém, nos últimos dias estamos acompanhando um movimento que poderá nos colocar em um ciclo virtuoso de oportunidades e crescimento.

Na nossa região Nordeste, a perenidade da geração de energia limpa oriunda da complementaridade entre as matrizes solar e eólica para produzir o hidrogênio verde nos abre a oportunidade de concretamente podermos participar da construção da infraestrutura demandada para implantação desses grandiosos projetos.

Vários memorandos de entendimento já assinados com o Governo do Estado, todos eles com previsão de vultosas cifras a serem aportadas por grandes empresas internacionais. Isso nos anima e nos faz vislumbrar que estamos prestes a deflagrar um processo sustentável de crescimento e em dimensões jamais imaginadas em qualquer planejamento.

Para exemplificar essa perspectiva, apenas uma das empresas interessadas em produzir hidrogênio verde no Complexo do Pecém, a australiana Fortescue, pretende investir 8 bilhões de dólares no Ceará. Já são quase 15 memorandos de entendimento assinados com outras companhias, entre as quais as multinacionais Transhydrogen, Qair e AES Corporation. Ou seja, os grandes players globais estão vindo para cá.

Outra vertente de forte impacto que também se coloca é a possibilidade de, retirados os óbices ainda presentes, termos concretamente o início de um programa grandioso de implantação de saneamento, como consequência do novo marco legal do setor, que deverá alinhar elevadas somas em investimentos e proporcionará uma substancial melhora nas condições de vida da população.

Por outro lado, a possibilidade de cortes no orçamento governamental, seja municipal, estadual ou federal, poderá impactar negativamente as perspectivas para a construção pesada. Portanto, a se confirmar esse ciclo virtuoso puxado principalmente por obras de infraestrutura, os impactos serão refletidos diretamente não apenas no volume de investimentos mas também na geração de empregos. Então, esse é o cenário que com otimismo vislumbramos para o ano de 2022.

Dinalvo Diniz é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará (Sinconpe)