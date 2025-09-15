Intervalos no trabalho

A Convenção nº 1 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1919, limitou a jornada a 8 horas diárias e 48 horas semanais. Mais de cem anos depois, o limite semanal brasileiro é de 44 horas semanais. Mas, mesmo limitada a jornada a 8 horas diárias, não é razoável supor que ela possa ser cumprida de modo ininterrupto, ou seja, sem parada para descanso (físico e mental) e alimentação. Para isso existem os intervalos intrajornada e interjornada, férias e repouso semanal remunerado (RSR).

Intervalo intrajornada é aquele usufruído dentro da própria jornada. A legislação prevê que, em jornada de até 4 horas diárias, o empregador não precisa conceder intervalo. Porém, se superior a 4 horas e até 6 horas diárias, há de ser concedido 15 minutos e, acima de 6 horas e até 8 horas diárias, pelo menos 1 hora (até 2 horas) de intervalo, exceto se, em acordo coletivo (entre empresa e sindicato dos trabalhadores) ou em convenção coletiva (celebrada entre sindicatos patronal e profissional), se permitir reduzi-lo a nunca menos do que 30 minutos. Quando descumprido o tempo mínimo, o período suprimido deve ser proporcionalmente indenizado com acréscimo de 50%.

O intervalo interjornada é aquele que deve ser concedido entre uma jornada e outra, com duração de, pelo menos, 11 horas de descanso. Já o repouso semanal remunerado corresponde à folga equivalente a 24 horas após, no máximo, seis dias seguidos de trabalho, preferencialmente (não obrigatoriamente) aos domingos. Detalhe: esses intervalos não se misturam. Exemplo: se o empregado de um supermercado trabalhou sábado até 22 horas e teve o RSR no domingo, ele só pode voltar a trabalhar na segunda-feira a partir das 9h da manhã quando se completam as 35 horas necessárias (11h de intervalo interjornada e 24h de RSR).

Já o direito às férias (30 dias), com acréscimo de um terço da remuneração, é adquirido após 12 meses de trabalho e pode ser gozado no decorrer dos doze meses seguintes, mas a definição do período (qual mês) em que será concedido cabe ao empregador. Desde 2017, havendo concordância do trabalhador, é permitido fracionar as férias em até três períodos (desde que pelo menos um tenha no mínimo 14 dias e nenhum seja inferior a 5 dias). Somente podem ser “vendidos” (convertidos em pagamento extra) até 10 dias do total de 30. Trabalhador não é máquina.