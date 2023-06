Interpretação jurídica no Brasil

O Juiz não julga a lei; aplica-a, mesmo dela discordando, salvo se ela é contrária à Constituição Federal, quando ele deverá respeitar a nossa Carta Magna (Cidadã), seja porque ele não é legislador e muito menos Constituinte e principalmente porque ele não foi eleito pelo povo, lembrando que, no Brasil, somente os Juízes de 1º grau assumem o cargo mediante aprovação em rigoroso concurso público de provas e de títulos.

Já dizia o saudoso Deputado Federal, Ulisses Guimarães, enaltecendo o verdadeiro espírito do nosso Estado Democrático Brasileiro, que ”Traidor da Constituição é traidor da Pátria”.

Mesmo após alguns anos de vigência da Constituição Federal Cidadã de 1988, não se via o Judiciário brasileiro, mesmo sendo acionado (provocado) em sua jurisdição, eis que não deve agir de oficio, invadir as matérias chamadas de “interna corporis” dos outros Poderes da República ( Executivo e Legislativo). E muito menos se viam constantes mudanças de decisões, sem que houvesse qualquer alteração na Constituição, nem a chamada “mutação constitucional”.

Pergunta-se: quem já viu a Suprema Corte dos Estados Unidos e de outros Países Democráticos “importarem”, com freqüência, entendimentos das Leis ou do Judiciário brasileiro?

No Brasil é diferente, o que nos faz lembrar de um antigo comentarista de futebol que passou aqui pelo futebol cearense, chamado de Celso Martinelli que dizia: “ copiadores do meu País”.

Essa “importação” aqui é corriqueira, seja por vaidade ou para demonstração de conhecimento e inteligência.

Ninguém é contra inovações jurídicas estrangeiras que sejam efetivamente importantes para o nosso direito interno e nem que a Constituição Federal seja uma eterna “pedra” que não possa sofrer alterações exigidas pela sociedade, mas desde que seja por via de Emendas Constitucionais, e não por decisões judiciais, algumas vezes, por entendimentos isolados e pessoais.

A segurança jurídica é incompatível com julgamentos que representem uma “forçação de barra”.

O Poder Judiciário não existe para agradar ou desagradar a quem quer que seja, mas sim, para cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal que foi elaborada pelo Constituinte originário.

Não é razoável um “exagerado garantismo penal” que, aos olhos da sociedade, beneficia autores já condenados por crimes graves e gravíssimos e que passam dez,quinze a

vinte anos, respondendo em liberdade ( evitando, com inúmeros recursos e H.C, o chamado trânsito em julgado da sentença condenatória), enquanto que possam existir condutas de duvidosa constatação individual, a levarem à prisão antecipada de pessoas presumidas inocentes e até sem denúncia ofertada pelo Ministério Público, o dono da ação penal pública?

Como explicar esse duplo “direito penal do amigo” e “direito penal do inimigo”, aos alunos numa Faculdade de Direito? Que profissionais sairão dessas Faculdades para serem os futuros profissionais da área jurídica e darem segurança à sociedade?

Pela Lei brasileira, não existe responsabilidade penal objetiva. Só existe responsabilidade objetiva na esfera do direito não penal (civil). Toda responsabilidade penal é subjetiva, onde cabe ao Estado provar que o acusado, sem a mínima dúvida, cometeu aquele tipo penal pelo qual foi preso e denunciado e sempre respeitando o “devido processo legal”.

O verdadeiro Juiz só deve condenar um réu quando nos autos houver prova que revele cem por cento de certeza de autoria e materialidade.

Juristas de valor como Nelson Hungria, Roberto Lyra, entre outros, nos deixaram lições assim:” é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente”; “ condenar um possível delinqüente é condenar um possível inocente”.

O nosso direito penal não é inquisitivo e sim acusatório, o que vale dizer: a Policia cuida do Inquérito Policial ou Termo Circunstanciado (BO); a acusação: 1) propõe a denúncia, através do Ministério Público, nos crimes de ação pública condicionada e incondicionada, e 2) a parte privada ofendida, propõe a queixa, nos crimes de ação privada, e o Poder Judiciário processa e julga o réu, ou seja, cada um no seu lugar, lembrando que quando o Chefe do Ministério Público entendendo que não é caso de oferecer denúncia e requer o arquivamento do processo, membro nenhum do Poder Judiciário deve deixar de acolher.