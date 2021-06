Internacionalização e desenvolvimento industrial

Legenda: Marcos Soares é presidente do CIC Foto: Arquivo pessoal

Os caminhos para o desenvolvimento do Ceará passam pela indústria e, nos próximos anos, um dos principais vetores de crescimento do setor será a internacionalização das empresas, processo que inclui desde a importação e a exportação até a produção de produtos e o oferecimento de serviços em outros países.

O Centro Industrial do Ceará (CIC) apoia esse processo e, juntamente com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), oferece suporte para expansão da atuação das empresas para o mercado externo através do Observatório da Indústria.

Hoje, temos nesse equipamento um importante meio para prospecção de mercados, passando pela busca de insumos, inclusive. Além disso, com o banco de dados que o Observatório dispõe, aliado à expertise do Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN), temos condições de produzir dashboards segmentados, categorizados por setores, produtos, assim identificando mercados onde insumos possam ser adquiridos e onde são mais vendidos, por exemplo.

Com esse suporte, o CIC, cumprindo sua missão de defender os interesses das indústrias e difundir conhecimentos essenciais à competitividade do setor industrial cearense, apoia as pequenas, micro e médias empresas que desejam expandir seus mercados além - fronteiras.

Atentamos, ainda, para a questão das políticas industriais proporcionais que viabilizem a importação e a exportação de insumos e produtos. Prospectamos também, através do CIN, criar uma plataforma que reúna sindicatos e que cada um deles possa, através dela, disponibilizar seus produtos, criando uma vitrine virtual de apresentação, especialmente os do nosso bioma estadual, como a castanha de caju, nossas frutas e produtos regionais, como a cachaça.

Tratativas neste sentido já estão sendo articuladas pelo CIC, juntamente com a FIEC, e esperamos, em um futuro breve, oferecer uma plataforma completa de e-commerce para viabilizar que os industriais cearenses possam ofertar seus produtos para o mundo, utilizando a tecnologia como aliada e alavancando a internacionalização de suas empresas.

Marcos Soares

Presidente do CIC