Internacionalização do patrimônio: proteção, crescimento e sucessão

Entre os instrumentos mais utilizados nesse processo estão: as holdings internacionais, que funcionam como um “guarda-chuva” para investimentos, imóveis e participações, centralizando a gestão

Escrito por
Jean Machado producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Advogado
Legenda: Advogado

A instabilidade econômica e política no Brasil, somada à alta carga tributária e à morosidade dos inventários, tem levado cada vez mais empresários e famílias a buscar alternativas sólidas para proteger o patrimônio construído ao longo de anos. Nesse cenário, a internacionalização deixou de ser apenas uma tendência e se consolidou como uma estratégia eficaz de diversificação, proteção patrimonial e organização sucessória. 

No País, os principais pontos de atenção estão nos riscos de execuções trabalhistas, fiscais ou empresariais, capazes de comprometer todo um legado, além dos inventários demorados e custosos, que frequentemente expõem bens familiares a litígios. Ao transferir parte dos ativos para o exterior, surgem vantagens como: a proteção contra riscos locais, já que os ativos internacionais ficam menos vulneráveis a imprevistos internos; a diversificação cambial, que preserva o poder de compra com renda em dólar ou euro diante da desvalorização do real; e a sucessão mais eficiente, pois estruturas internacionais evitam processos longos e asseguram uma transição mais ágil do patrimônio.

Entre os instrumentos mais utilizados nesse processo estão: as holdings internacionais, que funcionam como um “guarda-chuva” para investimentos, imóveis e participações, centralizando a gestão; os trusts internacionais, que garantem sucessão planejada e maior proteção contra litígios; e as fundações privadas, ideais para famílias que desejam preservar e administrar o patrimônio com regras claras e de longo prazo.

Quando devidamente declaradas, representam modelos legítimos de gestão patrimonial, em conformidade com normas de compliance e acordos internacionais de transparência. Os custos variam de acordo com a complexidade, desde alternativas mais simples, como a abertura de empresas, até modelos robustos com trusts ou fundações.

A internacionalização, portanto, deve ser encarada como um investimento estratégico. Estruturada com transparência, substância e governança, ela garante não apenas proteção contra as incertezas locais, mas também liberdade para expandir negócios globalmente, transformando o esforço de uma vida em um legado seguro para as próximas gerações.

Advogado
Colaboradores

Jean Machado
Há 2 horas
Advogada
Colaboradores

Novas regras do BC fortalecem setor financeiro

Essas medidas podem, de fato, desencorajar a entrada de players menos preparados

Nayara Sales
Há 2 horas
Jornalista
Colaboradores

O Senado foi sensato

A mensagem transmitida pelos senhores(as) signatários(as) da PEC felizmente recebeu o repúdio dos brasileiros de bem

Gilson Barbosa
06 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Redes sociais, trabalho e processo

No mundo do trabalho, excesso de exposição em redes sociais costuma ser fonte de problemas e, apesar dos inúmeros casos já registrados em processos, parece não ter provocado os cuidados devidos

Valdélio Muniz
06 de Outubro de 2025
Empresária
Colaboradores

A liderança começa lavando a louça

Na vida corporativa, muitas vezes idealizamos a liderança como uma posição de privilégio

Tatiana Pimenta
05 de Outubro de 2025
Conselheiro
Colaboradores

Alta performance em vendas: disciplina, estratégia e propósito

Além disso, dominar técnicas de coaching e compreender o perfil comportamental de cada cliente transforma a abordagem comercial

Ramon Pessoa
05 de Outubro de 2025
Empresário
Colaboradores

Segurança jurídica: o alicerce da incorporação imobiliária

O Ceará tem avançado a cada ano no crescimento imobiliário, oferecendo opções para todos os públicos

Jeferson Spiering Böes
05 de Outubro de 2025
Empreendedor
Colaboradores

Varejo de moda em alta no Brasil: como pequenos empreendedores podem se destacar no setor?

É notório que muitos empreendedores chegam com vontade de crescer, mas sem domínio dos processos mais básicos do varejo, como controle de estoque, precificação e presença digital

André Seibel
04 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Padre Vieira

Vale destacar que sua crença, típica do sebastianismo, influiu sobremaneira no seu pensamento e filosófico

Gonzaga Mota
04 de Outubro de 2025
Reitor da UFC
Colaboradores

UFC e a proteção ambiental de Jericoacoara

Não se trata apenas de um novo espaço físico, mas de um projeto que tem potencial de transformar o modo de vida e ocupação naquele entorno

Custódio Almeida
03 de Outubro de 2025
Presidente do Sindiperitos-CE
Colaboradores

A ciência como pilar da justiça: a urgência das PECs da Polícia Científica

A aprovação das referidas PECs significa, portanto, mais agilidade, precisão e imparcialidade nas investigações criminais.

Rômulo Lima
03 de Outubro de 2025
Empresário
Colaboradores

Potencial Turístico

Cada vez mais, percebemos que visitantes se tornam moradores de fim de semana ou até mesmo fixos, consolidando a região como um polo de segundas residências

Edmundo Rodrigues
02 de Outubro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Anistia e Estado Democrático de Direito

Esses delitos envolvendo o Estado Democrático de Direito não estão inseridos no rol expresso e taxativo do art. 5º, XLIII, da CF

Agapito Machado
02 de Outubro de 2025
Colaboradores

ECA digital

O descumprimento dessas exigências poderá gerar sanções a esses serviços digitais, pois estes também devem ser responsabilizados pela proteção de direitos de crianças e adolescentes no entorno digital

Julliana Nogueira Andrade Lima
02 de Outubro de 2025
Empresária
Colaboradores

Equidade não é discurso, é estratégia: o que sua empresa está fazendo?

A distância entre a retórica e a prática continua sendo um dos maiores obstáculos

Tatyane Luncah
01 de Outubro de 2025
Contabilista
Colaboradores

Outubro Rosa: Sobrevivi ao câncer e ajudo gratuitamente outros pacientes

Na quinta sessão de quimioterapia, meu organismo não resistiu e precisei de internação, pois estava com infecção generalizada e neutropenia gravíssima

Jaqueline Chagas
01 de Outubro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Escola integral, solução parcial

A discrepância é eloquente e dispensa rodeios: ampliar a carga horária, isoladamente, não assegura melhores resultados

Davi Marreiro
30 de Setembro de 2025
Defensora Pública do Ceará
Colaboradores

Pessoas idosas no Ceará sustentam ¼ dos lares mas ainda precisam ter vez e voz

Recentemente foi noticiado dado que chama atenção e que serve de reflexão para políticas públicas e interessa a sociedade em geral

Ana Carolina Neiva
30 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Trabalho, dança e justa causa

Assim como não convém que trabalhadores, sem consentimento da empresa onde trabalham, publiquem vídeos dançando fardados em horário e no ambiente de trabalho

Valdélio Muniz
29 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O colégio, os casarões e a Furna da Onça

Na mesma avenida, pouco depois do cruzamento com a Rua Samuel Uchoa, outro ponto nos chama a atenção: os quatro velhos casarões ali existentes, provavelmente construídos entre as décadas de 1930 e 1940

Gilson Barbosa
29 de Setembro de 2025