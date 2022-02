Para além de todos os fatores sociais que refletem a desigualdade social nesse país, a educação é, sem dúvida, parte mais importante da solução e, por isso, ela sempre deve ser prioridade. Caminhando rumo a este progresso, uma luta antiga está se tornando realidade: a implantação dos campi da Universidade Estadual do Ceará, UECE, em municípios do interior do Ceará e a ampliação dos cursos. Ao todo, doze cidades foram beneficiadas: Aracati, Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, Mauriti, Quixeramobim, Canindé, Crateús, Aracati, São Benedito, Camocim, Tauá e Acaraú. O ano já começa com notícia boa e traz também mais esperança para nós.

A essa altura, o que se faz presente também é a importância de reforçar a defesa da interiorização do ensino superior público, uma das minhas pautas de campanha em 2018. Isso porque o desenvolvimento regional está diretamente ligado às oportunidades de ensino, principalmente para os jovens do interior. Quem não conhece alguém que precisa se deslocar quilômetros, ou até morar em outra cidade para estudar? É uma realidade mais comum do que se imagina… e isso, a longo prazo, reflete nas grandes concentrações em capitais, como vemos hoje, com a migração de jovens talentos oriundos de municípios do interior.

O melhor caminho para o desenvolvimento igualitário de todas as regiões é esse, levando as oportunidades para os municípios do nosso Estado, com ensino público e de qualidade. E aí, vem geração de empregos, valorização, reconhecimento, educação e oportunidades de crescimento, empreendimentos novos. Grandes legados para o futuro que começam a ser construídos hoje.

Fico feliz em poder presenciar essa história sendo escrita. Ao lado do prefeito Bismarck Maia, do Governador Camilo Santana, da vice-governadora Izolda e do Senador Cid Gomes, que são líderes pensadores da educação do país, na cerimônia de anúncio da expansão, comemoramos o polo para Aracati, onde venho acompanhando de perto o processo de avanço na educação. Além desse novo campus da UECE, o município já possui um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), e faculdades particulares, como a Univale. Há também um polo da UNILAB, conquista do nosso mandato e seguimos trabalhando para que em breve seja ampliado.

A educação é o combustível e mola propulsora para esse país e o Ceará está dando exemplo. Um viva e mãos à obra em busca de mais conquistas.

Eduardo Bismarck é deputado federal pelo PDT-CE