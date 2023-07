Inteligência Artificial e Gestão – Oportunidades e Desafios

As Inteligências Artificiais (IAs) têm se mostrado cada vez mais presentes nos diversos setores da sociedade, trazendo tanto benefícios quanto desafios para gestores públicos, de empresas privadas e do terceiro setor. Para os gestores públicos, as IAs oferecem uma série de benefícios. Elas podem ajudar a otimizar processos burocráticos, agilizando a prestação de serviços e melhorando a eficiência das instituições governamentais.

Nesse sentido, sistemas inteligentes podem analisar grandes volumes de dados e identificar padrões, auxiliando na tomada de decisões mais embasadas e na formulação de políticas públicas mais efetivas. No caso dos gestores de empresas privadas podem ser aplicadas em áreas como marketing, vendas, atendimento ao cliente, logística e recursos humanos. Por exemplo, chatbots alimentados por IA podem oferecer suporte ao cliente de forma personalizada e 24 horas por dia, proporcionando uma melhor experiência para o consumidor e reduzindo custos operacionais. Já para os gestores do terceiro setor, as IAs também representam oportunidades e desafios.

Essas tecnologias podem contribuir para aprimorar a eficácia das organizações sociais e melhorar o impacto de suas ações. As IAs podem ser utilizadas facilitar o monitoramento e a avaliação de programas e projetos sociais, fornecendo informações mais precisas sobre os resultados alcançados. No entanto, junto com os benefícios, os gestores também enfrentam desafios ao lidar com as IAs. Um dos principais é o gerenciamento ético e responsável dessas tecnologias.

É fundamental que os gestores compreendam as limitações das IAs e garantam a transparência e a imparcialidade em seus algoritmos. É necessário também considerar as implicações legais e de privacidade ao utilizar IAs. Outro desafio é a necessidade de atualização constante e capacitação dos gestores para entenderem as IAs e aproveitarem seu potencial máximo. É fundamental investir em treinamentos e desenvolvimento de habilidades para que os gestores possam utilizar as IAs de maneira eficaz e alinhada aos objetivos organizacionais.

Bruno de Souza Lessa é professor da Unifor