Insights pós Intermodal 2023

A Intermodal 2023 foi um evento marcante para a indústria de logística e transporte. Ao longo de três dias, foram discutidos diversos temas importantes que estão moldando o futuro do setor.

O primeiro ponto é que a digitalização e a automação estão transformando radicalmente a maneira como as empresas de logística operam. A tecnologia está permitindo maior eficiência e precisão em todos os processos, desde o planejamento até a execução das operações. A inteligência artificial, a robótica e o blockchain estão entre as principais tecnologias adotadas para melhorar a competitividade.

O segundo ponto é que a sustentabilidade é uma preocupação crescente no setor. Com as mudanças climáticas e a pressão dos consumidores por práticas mais sustentáveis, as empresas de logística estão buscando formas de reduzir sua pegada de carbono. A eficiência energética, a utilização de fontes renováveis e o uso de meios de transporte mais sustentáveis são algumas das estratégias.

Outro ponto importante discutido durante a Intermodal 2023 é a importância da colaboração entre as empresas. A logística é uma cadeia complexa que envolve diversos atores, desde os produtores até os consumidores finais. Para garantir a eficiência e a qualidade dos serviços, é essencial que haja uma colaboração estreita entre todos os envolvidos. A adoção de padrões e protocolos comuns, o compartilhamento de informações e a coordenação das atividades são algumas das formas de promover essa colaboração.

Por fim, um tema que ganhou destaque durante a Intermodal 2023 foi a importância da resiliência e da adaptação. O setor de logística está sujeito a diversas mudanças e imprevistos, como alterações nas regulamentações, eventos climáticos extremos e interrupções na cadeia de suprimentos. As empresas que conseguirem se adaptar mais rapidamente e tomar decisões estratégicas com agilidade terão maior chance de sucesso.

A Intermodal 2023 foi um evento repleto de insights e aprendizados para a indústria de logística e transporte, principalmente para o setor aduaneiro, com as mudanças da Declaração Única de Importação (Duimp) e as implantações técnicas, como por exemplo o CCTA Aéreo e o Catálogo de Produtos; que devem movimentar bastante o mercado do comércio internacional, sobretudo, no segundo semestre. Como líderes nesse mercado, cabe a nós estarmos atentos a essas tendências e buscarmos formas de nos adaptarmos e inovar constantemente.