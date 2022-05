Insensibilidade e imprudência

Todos os dias, no burburinho das grandes cidades do país e no tráfego nervoso e irresponsável de nossos centros urbanos, sucedem-se eventos trágicos, onde pontifica a insensibilidade de muita gente para com seus semelhantes. Há pouco, por exemplo, em Vitória (ES), na noite de sexta-feira santa, a modelo Luísa Lopes, de 24 anos, foi atropelada barbaramente quando pedalava sua bicicleta numa avenida da cidade.

Segundo a polícia, a jovem foi atingida pelo automóvel guiado pela corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos, que, visivelmente embriagada, dirigia provavelmente em alta velocidade. A guiadora recusou-se a fazer o teste do bafômetro e chegou a ser presa. Porém, pagou fiança e responderá a todos os atos do processo em liberdade, por decisão da Justiça.

Em vídeo divulgado na internet, a motorista diz friamente que tem consciência do que fez e que estourou a cabeça da vítima porque ela passou na sua frente. Acrescentou ainda que está mais preocupada com seu veículo, porque precisa dele para trabalhar. Diante de um policial que, no mesmo vídeo, questionava sua voz arrastada, comum nos casos de embriaguez ao volante, Adriana justificou tal fato em função dos remédios que toma para controlar a depressão que a acomete.

Luísa, que estava prestes a se formar em Oceanografia pela Universidade Federal do Espírito Santo, estudava inglês e tinha planos de morar no Canadá, teve sua vida ceifada pela imprudência de uma descontrolada ao volante. Seus planos jamais serão realizados. Sua família, destroçada pela tragédia, chorará para sempre sua perda. Assim se repetem, pelo país, eventos dessa natureza, praticados por indivíduos totalmente desprovidos do mínimo de sensibilidade e de cuidado na convivência com as pessoas.

Adriana, com suas palavras absurdas, mesquinhas, ofensivas, destituídas de qualquer sentimento, é apenas mais uma entre tantos guiadores que ameaçam a nossa segurança nas ruas. Num país de vergonha, seria punida com todo o rigor! Porém, aqui, onde reina a impunidade também no trânsito, nada se pode garantir. Simplesmente, lamentável!

Gilson Barbosa é jornalista