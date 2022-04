Inovar para crescer

Quando se fala sobre inovação, a primeira imagem que se vem à cabeça faz referência à tecnologia. Talvez um super computador, uma inteligência artificial, ou avanços na indústria. Apesar de correta, a inovação tem também uma outra aplicação: no campo da metodologia.



Inovar, nesse sentido, é uma prática, que quando aplicada de forma correta nas empresas, permite um resultado ainda maior. Para isso é preciso entender que inovar é uma questão cultural. Toda empresa, quando criada, tem o objetivo de ser a melhor empresa naquilo que ela faz. Isso significa que precisa maximizar a eficiência operacional, ou seja, aumentar os resultados e com a infraestrutura que tem, seja ela capital humano ou máquinas.



É justamente nesse ponto que entra a mudança de cultura: conhecer o presente, mas se preparar para o futuro. É preciso ter um operacional, mas ao mesmo tempo, ter equipe que pense e desenvolva o amanhã. Que entenda para onde o mercado está indo, quais as oportunidades que minha empresa pode ocupar daqui há alguns anos. Decisões com base em dados, que deixem ainda mais assertivas as medidas do presente e que te coloquem na vanguarda das operações nos anos seguintes.



Para trabalhar com inovação é preciso um perfil dinâmico, que seja capaz de assumir riscos. O grau de incertezas do futuro é longo, mas é preciso perseverar. O risco não pode ser desestímulo, mas sim parte do processo de aprendizado. É preciso espaço para errar, corrigir e aprender rotas alternativas para a solução.



As soluções que aplicamos e que ajudaram a aumentar a receita do nosso instituto em quase 700% tiveram como base esses norteadores: compreender o mercado e qual o caminho ele deve seguir nos próximos anos; entender quais os segmentos que queremos atuar e que conhecimento preciso dominar para isso; definir setores de atuação, ou seja, nichar o meu atendimento; gerar sistema de capacitação para os colaboradores; ter métricas reais para medir meu crescimento, e principalmente, ter network. Uma rede de relacionamento é muito importante.



E acima de tudo, é preciso ter maturidade para entender que essa inovação não é fácil, requer controle e principalmente disposição para mudar toda a cultura organizacional da empresa. É preciso estar preparado. Você está?

Luis Alves é gerente de inovação e novos negócios do Instituto Atlântico