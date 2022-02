Inovar na vigilância contra epidemias

A pandemia de Covid-19 nos surpreendeu. Com trabalho e cooperação entre sociedade e governo, evitamos aqui desastres humanos de outras paragens. Na segunda onda, em 2021, nosso desempenho foi superior. A letalidade pelo vírus SARS-CoV-2 foi quase cinco vezes menor que a de 2020, e reduzimos a espera por internação. Mesmo assim, perdemos familiares e amigos, os quais vão fazer parte de nossa memória desses tempos.

Devido a uma infectividade elevada da variante ômicron do SARS-CoV-2, nos encontramos em uma terceira onda, a qual talvez só nos alcançasse após o Carnaval, como em 2020 e 2021. Hoje, temos uma vigilância mais experiente em covid-19, capaz de antecipar desafios epidemiológicos. Desde junho de 2021, o Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará (CISEC), na Escola de Saúde Pública (ESP/CE), conta com o monitoramento dos níveis de SARS-CoV-2 nos esgotos de Fortaleza, o que tem nos permitido identificar desafios à nossa Capital e principal porta de entrada ao Ceará.

Organizada pela Rede Monitoramento COVID ESGOTOS, agora apoiada pelo Governo do Estado, via Funcap, a pesquisa é um dos pilares da detecção de ameaças à nossa saúde. Já em meados de dezembro passado, detectamos grandes concentrações virais em áreas turísticas de Fortaleza, as quais prenunciaram a situação atual de disseminação da covid-19. Hoje, temos oportunidade de calibrar nossos mecanismos de reconhecimento de futuros ciclos epidêmicos. Futuros? Sim, pois não há como garantir que estaremos livres de novas ondas.

Inquéritos regulares de circulação viral nos bairros da Capital, como os já realizados pela Prefeitura e pelo Estado em 2020, ou baseados em pesquisas telefônicas nos ajudarão a estabelecer os níveis de SARS-CoV-2 associados ao início das epidemias. Conhecendo o estado dos esgotos, a circulação viral e o número de casos de covid-19 na Capital, identificaremos mais precocemente os ciclos epidêmicos, reduzindo ao mínimo necessário o período de distanciamento social e de prontidão hospitalar, os quais perturbam nossa rotina e prejudicam nossa economia.

José Xavier Neto é cientista-chefe da Saúde do Estado do Ceará