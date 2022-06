Inovação que transforma

Simulação é uma estratégia educacional na qual se mimetiza o ambiente real por meio de tecnologias de baixa, média e alta complexidade, de modo que os aprendizes tenham experiências práticas em cenários simulados e seguros, seguidas de reflexões guiadas. Simulação realística é a que utiliza cenários bem próximos da realidade.

No caso da simulação em saúde, a segurança dos pacientes e dos próprios aprendizes é um dos seus principais benefícios. Redução de custos, aumento do desempenho e diminuição considerável do risco de erros durante a prática profissional são outras vantagens da simulação comprovadamente relatadas na literatura científica.

Embora que só recentemente essa estratégia venha sendo utilizada de maneira mais sistematizada e ampla em diversos países, há relatos da existência de simuladores em saúde desde o ano 500 a. C. que consistiam em materiais naturais que podiam ser modelados para treinamento em cirurgia. Além da saúde, várias outras áreas têm utilizado a simulação como estratégia de treinamento, como a aviação, setores militares, empresarial e corporativos. Vale a pena ressaltar que a simulação é uma técnica educacional e não uma tecnologia.

Em termos educacionais essa técnica tem sido muito efetiva no desenvolvimento de competências profissionais, principalmente dos componentes de habilidades e atitudinais. Defendemos ainda que a simulação deve ser inserida nos currículos dos programas educacionais e não ser utilizada isoladamente.

A Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) tornou-se recentemente uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) e passou a investir fortemente no desenvolvimento e utilização de novas tecnologias, incluindo a implantação de um Centro de Simulação em Saúde (CSS) moderno, contemporâneo e de excelência, em parceria com instituições locais e nacionais que atuam na área.

Não temos dúvida que o CSS da ESP/CE é uma das mais importantes inovações que deverá transformar, de maneira significativa, a qualidade da formação e educação permanente dos profissionais de saúde no estado do Ceará, de modo que aprimorem cada vez mais a assistência à saúde da sociedade.

Dr. José Batista Cisne Tomaz é médico