A inovação no varejo é uma realidade. As novas tecnologias revolucionaram quase todos os aspectos das relações humanas e comerciais, incluindo as maneiras como as empresas comercializam produtos e serviços.

A crescente utilização do comércio eletrônico (e-commerce) pelas empresas e consumidores, como caixa de autoatendimento (self-checkout), assistentes virtuais inteligentes (chatboot), redes sociais, entre outras tecnologias, amplia o contato entre a empresa e os consumidores.

Todas as tecnologias possibilitam também a captura de dados, formando uma base de dados (BigData), que bem explorada fornece conhecimentos relevantes, que irá gerar valor tanto para a empresa quanto para os consumidores. Esses dados auxiliam na tomada de decisão, nas melhorias dos setores comerciais, no desenvolvimento de inovação e na melhor adequação da oferta de produtos e serviços.

Diante das possibilidades criadas pela tecnologia e de seu uso pelas organizações, os profissionais que estão no mercado ou que desejam ingressar, devem estar atentos às mudanças. Eles devem buscar conhecimento de forma continuada, mantendo assim sua empregabilidade.

É importante destacar que para cada necessidade de formação existe uma modalidade de curso, que contempla desde a formação tradicional, de graduação à cursos de curta duração e pós-graduação. O mais importante nessa busca por conhecimento é analisar se a Instituição está atualizada com as mudanças ocorridas no ambiente empresarial e profissional.

Para manter-se atualizada, a Faculdade CDL participa constantemente de feiras e convenções. Participou em janeiro da NRF (maior feira mundial de varejo), que acontece há 109 anos em Nova Iorque e onde todas as tecnologias acima citadas foram vistas na prática. Em março, a CDL de Fortaleza e a Faculdade CDL irão compartilhar esse conhecimento no dia 6 de março na 14ª edição do Cenários do Varejo.