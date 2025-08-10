Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Inimigo silencioso: precisamos falar sobre o câncer de bexiga

A presença de sangue na urina (hematúria) sem dor é o principal sintoma. Muitas vezes, o sangramento só é perceptível ao microscópio, tornando tão cruciais os exames de rotina

Escrito por
Emanuel Veras producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Médico urologista
Legenda: Médico urologista

Embora pouco comentado no meio não médico, o câncer de bexiga é um problema de saúde pública que merece atenção. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou mais de 11 mil novos casos da doença por ano, de 2023 a 2025. 

Como urologista, destaco o papel do tabagismo no desenvolvimento deste câncer. Poucos sabem, mas aproximadamente metade dos casos de tumores de bexiga têm relação direta com o cigarro. Muitas substâncias tóxicas do cigarro são filtradas pelos rins e excretadas pela urina, ficando em contato direto com o revestimento interno da bexiga, desencadeando mutações celulares. O cigarro também é fator de risco para várias outras doenças oncológicas, como os cânceres de pulmão, de rim, de esôfago, dentre outros. 

Outro fator de risco é a exposição ocupacional a derivados de petróleo, tintas e solventes industriais, o que explica, em parte, a maior incidência do câncer de bexiga entre os homens (manipulam mais estes químicos). Soma-se a isso a influência da idade, infecções urinárias crônicas e histórico familiar, compondo um cenário de risco que não pode ser ignorado.

A presença de sangue na urina (hematúria) sem dor é o principal sintoma. Muitas vezes, o sangramento só é perceptível ao microscópio, tornando tão cruciais os exames de rotina. Urgência urinária, dor ou ardência ao urinar e maior frequência miccional, além de perda de peso, também devem ser valorizados, sobretudo em pessoas com fatores de risco.

A boa notícia é que o câncer de bexiga tem tratamento, e quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as chances de cura. O tratamento é bem variável a depender de aspectos clínicos do paciente, aspectos patológicos e estágio da doença. Esse tratamento pode abranger ressecções endoscópicas do tumor, instilação intravesical de BCG, retirada de toda a bexiga (de forma convencional, laparoscópica ou robótica), além de radioterapia e tratamento sistêmico, em alguns casos.  

Mais do que tratar, nosso papel enquanto médicos é também conscientizar e prevenir. E nesse ponto, o combate ao tabagismo continua sendo a nossa maior estratégia. Além disso, promover ambientes de trabalho seguros, hábitos de vida saudáveis e estimular o acompanhamento urológico regular são medidas fundamentais.

Jornalista
Colaboradores

E viva o Dia dos Pais!

Gilson Barbosa
Há 1 hora
Maria Homem é psicanalista
Colaboradores

Ser pai é escolher ficar

Maria Homem
Há 1 hora
Médico urologista
Colaboradores

Inimigo silencioso: precisamos falar sobre o câncer de bexiga

A presença de sangue na urina (hematúria) sem dor é o principal sintoma. Muitas vezes, o sangramento só é perceptível ao microscópio, tornando tão cruciais os exames de rotina

Emanuel Veras
Há 1 hora
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: O Barão de Itararé

Gonzaga Mota
09 de Agosto de 2025
André Barbosa é secretário municipal de Relações Comunitárias
Colaboradores

Agente de Relações Comunitárias: participação e responsabilidade

André Barbosa
09 de Agosto de 2025
Iara Mastine é psicóloga
Colaboradores

Infância: tempo de descoberta, não de desempenho

Iara Mastine
08 de Agosto de 2025
Ana Luiza Ramalho é diretora de marketing
Colaboradores

Como as experiências se tornam um elo entre marcas e pessoas

Ana Luiza Ramalho
08 de Agosto de 2025
Lucelmo Lacerda é pesquisador
Colaboradores

APAEs não são coisa do passado

Lucelmo Lacerda
07 de Agosto de 2025
Ítalo Bandeira é especialista em planejamento tributário
Colaboradores

Utilização dos Créditos de ICMS após a Reforma Tributária

Ítalo Bandeira
07 de Agosto de 2025
Everton Schultz é executivo
Colaboradores

A paternidade como forma de escuta, coragem e presença

Everton Schultz
06 de Agosto de 2025
Blesser Moreno é sociólogo
Colaboradores

Fechamento de agências bancárias

Blesser Moreno
06 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Viver de débito é sina de milhares de brasileiros

Gregório José
05 de Agosto de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Ouro digital: alunos versus IA

Davi Marreiro
05 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Hora extra é bom negócio?

O impacto do cumprimento de horas extras vai além da imediata repercussão financeira

Valdélio Muniz
04 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Respeito e soberania

a tarifária e comercial com o mundo inteiro, colocou o Brasil como alvo preferencial. O governo brasileiro trata a questão com seriedade, mas, acima de tudo, exige respeit

Gilson Barbosa
04 de Agosto de 2025
Presidente do Sindicato das Autoescolas
Colaboradores

ABCDetran: inclusão que transforma vidas no trânsito e na cidadania

Eliardo Martins
03 de Agosto de 2025
Eurinice Cristino é pediatra
Colaboradores

O papel dos pets no desenvolvimento infantil

Eurinice Cristino
03 de Agosto de 2025
Vandick Queiroz é ortopedista
Colaboradores

Café pode causar osteoporose?

Vandick Queiroz
03 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Machado de Assis

Gonzaga Mota
02 de Agosto de 2025
Alline Guimarães Marques é advogada
Colaboradores

Reforma tributária

Alline Guimarães Marques
02 de Agosto de 2025