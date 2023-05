Titus Maccius Plautus (254 a.C. - 184 a.C.), dramaturgo romano, na comédia Asinaria, que lhe é atribuída, disse pela primeira vez, com sua frase homo homini lupus, a afirmação que tornar-se-ia famosa com o filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679). Em seu clássico, “Leviatã”, publicado em 1651, Hobbes declarou que “o homem é o lobo do homem”, observando que o ser humano é o inimigo de si próprio, colocando em risco sua própria espécie. No entender do autor, o homem precisava ser regido por uma série de normas que o impedissem de regredir ao seu estado natural de violência e descontrole.

À sua época, como defensor empedernido das monarquias, Hobbes defendia essas ideias, basilares para que a espécie humana pudesse sobreviver ao seu próprio egoísmo e à luta insana pelo poder, características que o motivariam a tomar parte em conflitos, em guerras de toda espécie, ameaçando a si próprio e aos seus semelhantes. Ainda hoje, mesmo com a evolução natural da espécie humana através dos séculos, seu progresso cultural e tecnológico, constatamos que as palavras do ilustre matemático, filósofo e teórico político, decorridos quase 350 anos de sua morte, continuam bem vivas.

Para Hobbes, somente com um conjunto de leis e regras que pudessem subjugar o homem, impondo-lhe determinados limites, poder-se-ia controlá-lo de forma a que a espécie estivesse protegida contra sua própria aniquilação. Na atualidade, o mundo assiste a problemas muito graves, em especial a guerra entre russos e ucranianos e não somente esta, mas outras em diversos pontos do planeta, que parecem ter evaporado dos noticiários, embora continuem matando e destruindo, como a guerra civil na Síria e, agora, também, os combates no Sudão.

A triste realidade hodierna corrobora as palavras de Hobbes, lamentavelmente. Enquanto prevalecer esse desejo de poder e mais poder entre os homens, essa insensatez a que assistimos em pleno século XXI, a barbárie prevalecerá sobre a racionalidade. Continuaremos assim até que aprendamos, algum dia, a nos respeitar como espécie ou a promover nossa autodestruição. Que saibamos escolher inteligentemente a melhor alternativa.

Gilson Barbosa é jornalista