Início do ano e a saúde financeira dos condomínios

O início do ano é um período crucial para os condomínios no Brasil. Os três primeiros meses são fundamentais para traçar o planejamento de ações que impactarão diretamente o condomínio, os moradores e a gestão ao longo do ano. Nesse período, são definidas metas, avaliados os custos e enfrentados os desafios da inadimplência. Com o peso das despesas típicas de janeiro, como IPVA, matrícula e material escolar, além da fatura elevada do cartão de crédito pelos gastos de fim de ano, a mensalidade do condomínio acaba, muitas vezes, sendo a primeira conta a ficar em atraso.

Essa inadimplência condominial tem sido uma preocupação crescente e dados nacionais apontam que, em 2024, a taxa de inadimplência chegou a 13,84%, refletindo o impacto econômico em muitos lares. No caso do Ceará, um dos estados com taxas condominiais mais elevadas, o valor médio da taxa mensal é de R$ 1.289,75, colocando uma pressão ainda maior sobre os moradores e síndicos.

Os altos índices de inadimplência comprometem diretamente a saúde financeira dos condomínios, dificultando a manutenção de serviços essenciais como segurança, limpeza e conservação. Além disso, atrasos nos pagamentos podem gerar aumentos nas taxas para os condôminos adimplentes, a fim de compensar os déficits no orçamento.

Por isso, o início do ano exige dos síndicos e gestores um planejamento estratégico eficiente. Essa etapa deve incluir medidas para estimular a pontualidade nos pagamentos, como a criação de canais de negociação para inadimplentes, o envio de lembretes antes do vencimento e a promoção de campanhas de conscientização sobre a importância das taxas condominiais.

No Ceará, a situação é ainda mais desafiadora devido aos valores elevados das taxas, o que exige criatividade e uma gestão financeira rigorosa. É crucial que os condôminos entendam que, ao manterem suas contribuições em dia, estão garantindo o bom funcionamento do condomínio e a qualidade de vida de todos os moradores.

Dessa forma, o primeiro trimestre do ano não é apenas um momento de cobrança, mas de alinhamento e planejamento. Um condomínio bem estruturado financeiramente tende a enfrentar melhor os desafios e garantir um ano mais tranquilo para todos.

Raphael Fontoura é CEO MyBlue