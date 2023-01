O chamado princípio da especialidade consiste em se aplicar a lei especial, em detrimento da lei geral sem revogá-la.

A conhecida lei da previdência social (do INSS), nº 8.213 de 1991, com suas diversas alterações, por óbvias razões, não admite o pagamento de benefícios sem que o interessado comprove o seu direito, mediante o chamado “início de prova material” (documento), exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

Quanto à aposentadoria, ela dispõe no art. 55, § 3º, que “a comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento”.

Quanto à união estável, igualmente, para gerar o pagamento da pensão por morte, a citada Lei dispõe, atualmente, em seu art 16, § 5º, que “as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento”.

A Turma Nacional de Uniformização (TNU), seguida por quase todos os Juízes dos Juizados Federais, admitia como “inicio de prova de material”, decisão meramente homologatória de acordo entre as partes, oriundas da Justiça Estadual (quanto à União Estável) e da Justiça do Trabalho (reconhecendo o vínculo empregatício), com o que não concordávamos, por uma simples razão jurídica: a de que, nos termos do art.927 do CPC “Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados) e porque não é compreensível transformar-se em início de prova material algo que não resulta de documento ( princípio da especialidade acima referido).

Ultimamente chegamos a admitir o entendimento da TNU, porque a parte que não concordava com a nossa decisão, teria de buscar a procedência do seu pedido, um pouco mais demorado, em recurso perante as Turmas Recursais locais, cujos colegas também estão assoberbados de processos.

Todavia, recentemente, mantendo o que sempre entendemos, a 1ª. Seção do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) entendeu, por maioria, que “a sentença trabalhista meramente homologatória de acordo NÃO constitui início válido de prova material, apto à comprovação do tempo de serviço, na forma do art. 5º,

parágrafo 3º, da Lei 8.213/91, uma vez que, na prática, equivale à homologação de declaração das partes reduzida a termo” (Processo PUIL 293, 28.12.2022).

Nenhum Juiz de 1º grau (aquele que assume o cargo unicamente por rigoroso concurso público onde comprova a sua capacidade intelectual/jurídica), deve processar e julgar causas fora de sua competência, ou seja, nos dois casos acima, a sentença homologatória de acordo de um vínculo empregatício tem os seus efeitos e reconhecimento perante à douta Justiça do Trabalho e às partes, e igualmente, a sentença homologatória de acordo oriunda da douta Justiça Estadual surtirá os seus efeitos perante as partes respectivas, só operando o chamado “efeito erga omnes”, para atingir a Previdência Social, se resultar de documento ( prova material).

Igualmente, os membros dos Tribunais não devem tomar a jurisdição de juiz de 1º grau, por que cada um deve agir dentro do seu quadrado constitucional (de sua competência), sob pena de causar insegurança jurídica à Sociedade.