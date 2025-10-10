Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Inflammaging: o elo entre envelhecimento e inflamação silenciosa

Essa inflamação “estéril” é alimentada por múltiplos estímulos: resíduos celulares, excesso de nutrientes, disfunções metabólicas e alterações da microbiota intestinal

Escrito por
Roberta Siqueira producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Nutróloga
Legenda: Nutróloga

Pesquisas recentes na área da gerociência — ciência que estuda como o envelhecimento se relaciona com doenças crônicas — estão mudando a forma como entendemos a velhice e os males modernos. Um dos conceitos centrais é o “inflammaging”, ou inflamação crônica de baixo grau, silenciosa e persistente, que se instala com o passar dos anos e está na base de doenças como diabetes tipo 2, obesidade, Alzheimer, doenças cardiovasculares e autoimunes
Durante o envelhecimento, o sistema imunológico permanece ativado mesmo sem infecção. 

Essa inflamação “estéril” é alimentada por múltiplos estímulos: resíduos celulares, excesso de nutrientes, disfunções metabólicas e alterações da microbiota intestinal.
O resultado é um estado inflamatório constante que acelera o desgaste dos tecidos e contribui para o surgimento precoce de doenças. Os cientistas destacam também o papel da metaflamação, uma inflamação induzida pelo excesso alimentar e por dietas ricas em gordura e açúcar. Ela compartilha os mesmos mecanismos do inflammaging e é considerada uma forma de envelhecimento acelerado pelo excesso nutricional.

O intestino é peça-chave nessa história: a microbiota produz substâncias inflamatórias, influencia os ritmos biológicos e se comunica com o cérebro, fígado e tecido adiposo, criando um circuito que mantém o corpo em alerta.
A boa notícia é que essa inflamação pode ser modulada. Restringir calorias, manter horários regulares de alimentação, dormir bem, equilibrar a dieta, suplementação, treinos regulares são estratégias que reduzem o “tom inflamatório” do organismo.

Pesquisadores sugerem ainda o uso de novos biomarcadores capazes de medir a idade biológica real, oferecendo ferramentas para uma medicina mais preventiva e personalizada.

Em resumo, envelhecer não é apenas uma questão de tempo, mas de como o corpo lida com a inflamação. O segredo da longevidade saudável pode estar em aprender a desinflamar o metabolismo.

Neuropsicanalista
Colaboradores

A importância da comunicação na infância

A disciplina também precisa ser explicativa e contextualizada, não baseada em imposições de poder

Renato Lisboa
Há 1 hora
Nutróloga
Colaboradores

Inflammaging: o elo entre envelhecimento e inflamação silenciosa

Essa inflamação “estéril” é alimentada por múltiplos estímulos: resíduos celulares, excesso de nutrientes, disfunções metabólicas e alterações da microbiota intestinal

Roberta Siqueira
Há 1 hora
Advogado
Colaboradores

A Saúde e o dever de inclusão

A legislação não permite que a operadora negue o ingresso de beneficiários em razão de seu estado de saúde

João Barroso
09 de Outubro de 2025
Escritor
Colaboradores

Pajeú das catolezeiras

Telúrico riacho de nostálgica era! Riacho dos catolés, hoje navegado, a seco, por bolhas refrigeradas de aço e plástico, conduzidas por humanos, apressados ao sólido que se desmancha no nada

Luiz Carlos Diógenes
09 de Outubro de 2025
Superintendente da Fundação Abrinq
Colaboradores

Um Brasil melhor começa na infância

A infância é a fase mais determinante da vida. Cada experiência deixa marcas profundas na formação física, emocional e cognitiva

Victor Graça
08 de Outubro de 2025
Advogada
Colaboradores

O poder do feminino nas instituições

Mulheres seguem sub-representadas em tribunais superiores, conselhos empresariais, cargos eclesiásticos de gestão e posições executivas estratégicas

Carolina Parente
08 de Outubro de 2025
Advogado
Colaboradores

Internacionalização do patrimônio: proteção, crescimento e sucessão

Entre os instrumentos mais utilizados nesse processo estão: as holdings internacionais, que funcionam como um “guarda-chuva” para investimentos, imóveis e participações, centralizando a gestão

Jean Machado
07 de Outubro de 2025
Advogada
Colaboradores

Novas regras do BC fortalecem setor financeiro

Essas medidas podem, de fato, desencorajar a entrada de players menos preparados

Nayara Sales
07 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O Senado foi sensato

A mensagem transmitida pelos senhores(as) signatários(as) da PEC felizmente recebeu o repúdio dos brasileiros de bem

Gilson Barbosa
06 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Redes sociais, trabalho e processo

No mundo do trabalho, excesso de exposição em redes sociais costuma ser fonte de problemas e, apesar dos inúmeros casos já registrados em processos, parece não ter provocado os cuidados devidos

Valdélio Muniz
06 de Outubro de 2025
Empresária
Colaboradores

A liderança começa lavando a louça

Na vida corporativa, muitas vezes idealizamos a liderança como uma posição de privilégio

Tatiana Pimenta
05 de Outubro de 2025
Conselheiro
Colaboradores

Alta performance em vendas: disciplina, estratégia e propósito

Além disso, dominar técnicas de coaching e compreender o perfil comportamental de cada cliente transforma a abordagem comercial

Ramon Pessoa
05 de Outubro de 2025
Empresário
Colaboradores

Segurança jurídica: o alicerce da incorporação imobiliária

O Ceará tem avançado a cada ano no crescimento imobiliário, oferecendo opções para todos os públicos

Jeferson Spiering Böes
05 de Outubro de 2025
Empreendedor
Colaboradores

Varejo de moda em alta no Brasil: como pequenos empreendedores podem se destacar no setor?

É notório que muitos empreendedores chegam com vontade de crescer, mas sem domínio dos processos mais básicos do varejo, como controle de estoque, precificação e presença digital

André Seibel
04 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Padre Vieira

Vale destacar que sua crença, típica do sebastianismo, influiu sobremaneira no seu pensamento e filosófico

Gonzaga Mota
04 de Outubro de 2025
Reitor da UFC
Colaboradores

UFC e a proteção ambiental de Jericoacoara

Não se trata apenas de um novo espaço físico, mas de um projeto que tem potencial de transformar o modo de vida e ocupação naquele entorno

Custódio Almeida
03 de Outubro de 2025
Presidente do Sindiperitos-CE
Colaboradores

A ciência como pilar da justiça: a urgência das PECs da Polícia Científica

A aprovação das referidas PECs significa, portanto, mais agilidade, precisão e imparcialidade nas investigações criminais.

Rômulo Lima
03 de Outubro de 2025
Empresário
Colaboradores

Potencial Turístico

Cada vez mais, percebemos que visitantes se tornam moradores de fim de semana ou até mesmo fixos, consolidando a região como um polo de segundas residências

Edmundo Rodrigues
02 de Outubro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Anistia e Estado Democrático de Direito

Esses delitos envolvendo o Estado Democrático de Direito não estão inseridos no rol expresso e taxativo do art. 5º, XLIII, da CF

Agapito Machado
02 de Outubro de 2025
Colaboradores

ECA digital

O descumprimento dessas exigências poderá gerar sanções a esses serviços digitais, pois estes também devem ser responsabilizados pela proteção de direitos de crianças e adolescentes no entorno digital

Julliana Nogueira Andrade Lima
02 de Outubro de 2025