Infertilidade: um problema de saúde pública

Legenda: Daniel é médico especialista em medicina reprodutiva

A infertilidade causa grandes transtornos na vida de milhares de casais, por isso, esse assunto merece ser encarado de uma forma mais atenciosa pela sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença atinge entre 50 a 80 milhões de pessoas em todo o mundo e, no Brasil, 8 milhões de pessoas sofrem com esse distúrbio. Portanto, a patologia deve ser sim encarada como um problema de saúde pública. Infelizmente, no país a infertilidade ainda não tem a sua devida atenção, tanto é que o Sistema Único de Saúde (SUS) e os planos de saúde suplementares não oferecem tratamento em grande escala para essa enfermidade.

O que existe hoje pelo SUS são algumas unidades de saúde que oferecem essa assistência, localizados em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. O número é insuficiente para a alta demanda que surge a cada dia. Devemos enxergar esse problema como algo sério e que requer um cuidado especial com os casais que não conseguem formar a sua família naturalmente. Ignorar essa condição é um pensamento retrógrado e, lamentavelmente, ainda permeia no Brasil.

É preciso que haja uma conscientização das autoridades de saúde e da sociedade de maneira geral, para criarmos métodos acessíveis para os futuros pais que almejam o sonho de ter um filho.

Muitas são as causas da infertilidade, como endometriose, ovários micropolicísticos, câncer de ovário, alterações hormonais, varicocele, oligospermia (produção de poucos espermatozóides) obesidade, idade avançada e sedentarismo. Essas são doenças que podem levar à infertilidade, por isso deve ser tratada como uma enfermidade que requer uma assistência especializada, assim como todas as doenças que são atendidas pelo SUS e pelos planos de saúde.

Não conseguir engravidar para determinados casais pode gerar desgaste no relacionamento, ansiedade, depressão e, muitas vezes, leva à separação. A demanda de casais com problemas para engravidar vem criando filas gigantescas e a falta de tratamento faz com que muitos deles envelheçam e acabem perdendo a sua fertilidade. Esse é um problema para hoje, não para amanhã.

Daniel Diógenes

Médico especialista em medicina reprodutiva