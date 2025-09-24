Diário do Nordeste
Infância protegida

É urgente investir em políticas públicas voltadas à primeira infância, com base em dados que orientem ações eficazes

Escrito por
Mônica Mota producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:28)
Colaboradores
Assistente social e escritora
Assistente social e escritora

Setembro Verde marca a luta pela visibilidade e inclusão das pessoas com deficiência (PCD), reforçando a defesa de direitos e o combate ao capacitismo. No Brasil, a Lei nº11.133/2005 institui o dia 21 de setembro como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência define como PCD quem tem impedimento de longo prazo físico, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com barreiras, limita sua participação plena na sociedade.
Entre crianças de 2 a 14 anos, apenas 2,2% têm alguma deficiência — um grupo extremamente vulnerável. Segundo o Unicef (2013), essas crianças têm de três a quatro vezes mais chances de sofrer violência. Estima-se que, a cada hora, seja registrado um caso de violência contra pessoa com deficiência no Brasil (Atlas da Violência, 2021). Em 2023, 2.400 crianças e adolescentes com deficiência sofreram violência sexual, número que pode ser ainda maior devido à subnotificação.

A invisibilidade, a dificuldade de comunicação e o isolamento, muitas vezes presentes até na família, aumentam essa vulnerabilidade. Historicamente, crianças não foram reconhecidas como sujeitos de direitos, e quando há deficiência, essa negligência se torna ainda mais profunda.

Nesse cenário, a literatura surge como ferramenta potente de transformação social. Através do texto lúdico, das ilustrações e da mediação feita por um adulto de confiança, a criança pode desenvolver habilidades para reconhecer e comunicar situações de violação de direitos. Isso exige que o adulto também compreenda sua função como protetor desses direitos.

É urgente investir em políticas públicas voltadas à primeira infância, com base em dados que orientem ações eficazes. Um país que prioriza a infância reconhece que proteção e desenvolvimento são direitos humanos.

Exemplo disso é o Instituto da Primeira Infância (IPREDE), com quase quatro décadas de atuação no Ceará. A instituição se destaca por promover o cuidado integral à criança e sua família, com base na neurociência, oferecendo saúde, arte, cultura e educação. O IPREDE reconhece as infâncias em suas pluralidades e atua para garantir o acesso aos direitos fundamentais de crianças em situação de vulnerabilidade.

