Inec 28 anos: um olhar retrospectivo

Legenda: Stelio Gama é diretor presidente do Inec Foto: Divulgação

Ao completar 28 anos de existência, no dia 7 de julho, o Instituto Nordeste Cidadania (Inec) tem muitos motivos para se orgulhar. Os projetos socioambientais, mantidos em parceria com sua ampla rede de parceiros, colaboradores e voluntários, são referência em resultados e no compromisso com a população mais vulnerável do Brasil.

Graças à sua capilaridade, o Instituto tem conseguido alcançar milhares de jovens, crianças e adultos, sem esquecer aqueles que moram distantes dos grandes centros urbanos, levando conhecimento e oportunidades, por meio de projetos como o Cultura em Comunidade, os Espaços de Leitura, o Labinec, o Prosseguir, o Calendário do Bem e a operacionalização do Microcrédito Produtivo Orientado.

Vem dos anseios e das necessidades dos beneficiários o aprimoramento contínuo de todo o nosso trabalho.

A cada ano, ações executadas em prol da cidadania, da qualidade e do acesso à educação, do respeito à diversidade e da redução das desigualdades ganham um papel ainda mais importante e exigem mais esforços, sobretudo diante do momento de crise sanitária e humanitária que o País e o mundo enfrentam.

Nos últimos meses, foram necessárias inúmeras adaptações para continuarmos executando as atividades dos projetos, ao mesmo tempo em que nunca antes foram tão carregadas de expectativas as ações emergenciais para levar alimento às famílias mais atingidas pela insegurança alimentar, problema agravado com a pandemia e que escancara a desigualdade contra a qual lutamos diariamente.

Respeito, ética, paixão, compromisso e solidariedade são os valores que norteiam todas as práticas das equipes que fazem o Inec. Apesar das dificuldades que se impõem em nosso cotidiano, sabemos que somos muitos. Somos gente que dá o que têm de melhor pela nossa gente.

Na certeza de que estamos trilhando o caminho certo, continuaremos atuando com foco nas pessoas, na manutenção da liderança, e na construção de uma rede de parceiros e apoiadores preocupados com a melhoria da qualidade de vida das comunidades, com a justiça social e igualdade de direitos para todos. Somos capazes de ir além e iremos.

Stelio Gama

Diretor presidente do Inec