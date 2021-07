Indícios de crime são mais uma ameaça ao presidente

Legenda: Marcelo Válio é doutor em direito Foto: Arquivo pessoal

Conforme divulgado em praticamente todos os meios de comunicação e diante da manifestação do Ministério Publico Federal através de sua procuradora Dra. Luciana Loureiro Oliveira, há indícios de crime na compra pelo governo federal de vacinas Covaxin. O Ministério Publico Federal, expressamente apontou que há indícios de crime de improbidade administrativa e interesses divorciados do interesse público na contratação da vacina indiana.

Os meios de comunicação revelam que a compra do imunizante foi 1000% mais alto do que estimado pela própria fabricante. Diante da situação, a Procuradora citada achou por bem enviar a investigação para área criminal do Ministério Publico Federal para as devida providências.

Importante destacar que o contrato de compra das vacinas já era objeto e alvo de inquérito civil no mesmo órgão “parquet” e o próprio Presidente da República deu a ordem de aquisição da vacina. Ademais, um dos elementos usados no inquérito foi o depoimento de um servidor do Ministério da Saúde que apontou pressão atípica da cúpula da pasta para tentar liberar a importação da Covaxin. O preço elevado é uma das razões para a necessidade de investigação criminal, segundo o MPF.

Se comprovada na investigação a prática, os envolvidos poderão ser responsabilizados pelo crime de improbidade administrativa e no caso do Presidente leva-lo até ao impeachment.

O crime de improbidade administrativa se caracteriza através de ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da Administração Pública, cometido por agente público, durante o exercício de função pública ou em razão desse cargo.

Esses atos e as penalidades estão descritos na Lei nº 8.429/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa como: receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse.

Enfim, mais um capítulo nebuloso no Governo presidido pelo Excelentíssimo Presidente Bolsonaro, que já é investigado em outros assuntos na CPI em tramite, na Corte Interamericana de Direitos Humanos e no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade.

Marcelo Válio

Advogado