Incor Criança – 20 anos

O Instituto do Coração da Criança e do Adolescente – INCOR CRIANÇA é uma instituição privada sem fins lucrativos, fundada em 12 de outubro de 2003 pelo Dr. Valdester Cavalcante Pinto Júnior. Desde 2005, o INCOR é habilitado como Unidade de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica junto ao Sistema Único de Saúde. Ao longo desses anos vem marcando a vida de muitas famílias, não apenas no Ceará, como em todo o país.

Você já ouviu falar ou sabe o que é cardiopatia congênita? Você sabia que 01 a cada 100 crianças nascidas é cardiopata? Um número tão expressivo, mas uma causa com tão pouco investimento.

A cardiopatia congênita é uma anormalidade na estrutura ou função cardiocirculatória que está presente no nascimento, mesmo que descoberta muito depois. Em torno de 50% dos recém-nascidos não apresentam sintomas. Bem como 50% das crianças nascidas com síndrome de Down, nascem com malformação cardíaca.

Atualmente, vivemos o drama, muitas crianças não têm acesso ao diagnóstico e tratamento precoce. Dr. Valdester vem travando uma luta árdua para conseguir recursos para a construção do Hospital de Alta Complexidade em Pediatria do Incor Criança e com isso salvar vidas que ficam pelo caminho, vidas perdidas pela falta do suporte necessário.

Eu, sou mãe do Pedro, criança com síndrome de Down e cardiopata, operado pela equipe do Incor em 2019. Vou aqui abrir meu coração.

Confesso que, equivocada, tinha uma imagem de sisudez, do querido Dr. Valdester. A sua armadura de guerra me “enganou” por algum tempo, mas há alguns meses tive a oportunidade de enxergar com mais proximidade o amor e a doçura desse tão competente cirurgião.

Dr. Valdester sente, e como sente não conseguir salvar todos, não conseguir que suas mãos toquem todos.

Meu Pedro ficou 06 meses internado em um hospital particular, onde vivi os piores momentos da minha vida, momentos que me transformaram e marcaram. Medo e angústia que me tomavam por completo.

Precisamos que todas as crianças tenham a mesma oportunidade de viver, e isso ocorrerá quando todas tiverem acesso ao diagnóstico e tratamento precoce.

A importância de se ter um hospital próprio é a possibilidade de aumentar o número de atendimentos, diminuir a fila de espera trazendo mais esperança para crianças, adolescentes e suas famílias.

Rosette Lopes é advogada