Incômodo que sangra

Imagine uma parte do corpo sangrando, num fluxo constante, abundante e inesgotável por dias. Você precisar conter esse fluxo, higienizar o local, mas não consegue porque falta dinheiro para comprar sequer um algodão. Pense que os dias passam e o sangue insiste, impede de sentar, mancha as roupas, constrange. Isso acontece junto a um sentimento de desalento e de cólicas.

Isso tem nome: pobreza menstrual, que inclui a falta de acesso a recursos, infraestrutura e conhecimento para cuidar da própria menstruação. Problema que se agrava durante a pandemia, quando milhares de mães privilegiam a comida para os filhos e não sobra dinheiro para comprar absorvente. Sem absorvente, usa-se pedaços de pano, papel higiênico e até miolo de pão, se tiver.

Relatório do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) mostra que 713 mil meninas brasileiras não têm acesso a banheiro em casa e mais de 4 milhões não têm itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas.

O direito à higiene menstrual foi reconhecido pela ONU como uma questão de saúde pública atrelada aos direitos humanos, mas não há política pública nacional de distribuição de absorventes, apenas iniciativas isoladas em alguns Estados. Estamos muito longe de chegarmos próximo ao aceitável.

O Governo do Ceará divulgou recentemente um projeto para distribuição de absorventes em escolas e universidades da rede pública para evitar que o problema impeça estudantes de irem à escola. Enquanto a questão segue sendo discutida no campo do poder público, as mulheres que vivem a pobreza menstrual contam com alguma solidariedade.

Felizmente, hoje, existem iniciativas voluntárias que reúnem doações e distribuem kits de higiene nas periferias de Fortaleza, como o projeto Sangue Nosso, da voluntária Larissa Maia. Uma partilha importante de bem estar. Não precisamos viver a dor do outro para reconhecê-la. Tanto que Valter Hugo Mãe traduziu menstruação como “sangue que entristece”.

Apesar de muitos entendem o problema como “coisa só de mulher”, insistimos ser uma questão pertinente à humanidade. Afinal, enquanto sobram sangue e vergonha, falta dignidade.

Aline Oliveira e Eulália Camurça

Jornalistas