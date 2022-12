Incoerências jurídico-constitucionais

Primeira. Crime de abuso de autoridade pelo Judiciário.

Nenhum Juiz de 1º grau (aquele que assume o cargo unicamente por rigoroso concurso público), deve processar e julgar causas fora de sua competência.

Igualmente, os membros dos Tribunais não devem tomar a jurisdição de juiz de 1º grau.

Cada um no seu quadrado constitucional.

Nenhum Juiz ou Ministro deve agir, ao mesmo tempo, como vítima, polícia, Ministério Público e julgador, sob pena de violar vários preceitos constitucionais, principalmente, não ensejando a audiência de custódia ao preso, no prazo de até 24 horas, quando dela tomar conhecimento, havendo diversos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei º 13.869,de 05.09.2019, dentre outros, os seguintes:

a)art. 9º- Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais.. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de: I - relaxar a prisão manifestamente ilegal; II - substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível; III - deferir liminar ou ordem de habeas corpus,quando manifestamente cabível; b) art.19. Impedir ou retardar, injustificadamente, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja; c) art.31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado; d)art. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível.

Enfim, mesmo por alguns dias, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), considerando “bens” o meio do cidadão atuar/trabalhar para conseguir o seu sustento e de sua família.

Segunda. Exercício ilegal da advocacia e de demais profissões liberais

O art. 282 do Código Penal só considera como crime, o exercício ilegal de três ( 3) profissões: médico, dentista e farmacêutico, enquanto que todas as demais configuram mera contravenção penal, conforme art.47 da LCP que, na prática, não leva à nada.

Não consigo entender por que a Ordem dos Advogados do Brasil, até hoje, não provocou o Congresso Nacional por uma simples alteração de sua Lei ou a alteração do Código Penal, criminalizando o exercício ilegal da advocacia.

Você que ainda é aluno de Direito, procure um Parlamentar dedicado, para que ele apresente ao Congresso Nacional um simples projeto lei, com um só artigo, assim: ”constitui crime o exercício ilegal da advocacia ou de qualquer outra profissão regulamentada no Brasil. Pena: 5 a 10 anos de reclusão e multa de...... por cada dia de exercício ilegal ”

Terceira. Nomeação de Desembargador Federal, por antiguidade

Também há inequívoca incoerência da Constituição Federal, no fato de um juiz federal, para ser guindado a Desembargador, por antiguidade, quando não deve nada a ninguém, ter de esperar ser nomeado pelo Presidente da República, o que deveria ocorrer somente quando a promoção fosse por “merecimento “.

Conheço caso de Juiz Federal que esperou meses para ser nomeado, por antiguidade, Desembargador, pela Presidência da República.

Quarto. Crime contra o Estado Democrático de Direito.

Nunca vi se abrir tanto a boca, subjetivamente, invocando “ o estado democrático de direito” e de fechá-la tanto para o concreto e real cumprimento da Constituição Federal do Brasil.

A antiga Lei de Segurança Nacional foi revogada pela recente Lei nº 14.197, de 1º de setembro de 2021, que inoculou no Código Penal os tipos penais previstos nos arts. 359, I até o 359 H, não permitindo uma imediata prisão de ninguém, sob a “subjetiva alegação” de que se esteja atentando contra o Estado Democrático de Direito.

Os diversos tipos penais dessa nova Lei exigem: o chamado dolo específico (o que não é fácil comprovar); em regra, violência ou grave ameaça à pessoa (e não qualquer palavra ou gesto, mormente por Parlamentares que gozam de imunidade absoluta por suas “palavras” ) e, no seu art. 359-T, dispõe com meridiana clareza que, “não constitui crime previsto neste Título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais”.

Salvo uma situação cautelar exagerada/necessária, quase impossível de ocorrer na prática, o STF, em constantes mudanças de entendimento, atualmente só permite a prisão de um condenado ( aquele que já sofreu um processo legal), mesmo em crimes gravíssimos, após o chamado “ trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Quinta. Limites ao Juiz.

Dentre as limitações impostas ao Juiz, pela CF, LOMAN, CÓDIGO DE ÉTICA, etc, o CNJ recomenda que, dentre tantas outras palavras, o juiz não utilize “denegrir” e “ esclarecer” porque são preconceituosas.

Agapito Machado é juiz federal e professor da UNIFOR