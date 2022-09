Inadimplência de empresas

Muitos empresários já tiveram que lidar com situações em que o cliente não paga pelo produto ou serviço. No mundo corporativo, essa quantia de mal pagadores cria o índice de endividamento e quando ele é alto, significa que o caixa da empresa poderá ser prejudicado.

O fato é que quando o cliente não paga, a empresa não recebe e isso aumenta as chances de ficar inadimplente, já que não há um fluxo de caixa seguro.

De acordo com dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, somente no mês de junho, 6,2 milhões de negócios estavam com contas negativadas no país.

Para baixar essa taxa de inadimplência, é preciso saber o que fazer com o cliente que não paga. Em muitos casos, somente cobrar não é o suficiente. Além disso, a empresa precisará adotar outras estratégias para evitar que mais clientes se tornem inadimplentes.

Um dos principais passos é adotar táticas que minimizem o desconforto na hora da cobrança, criando, por exemplo, um atendimento padrão ou automatizado. A ideia é ir direto ao ponto e informar com clareza qual o valor em aberto, prazos para pagamento e as possibilidades de negociação.

Outra medida é facilitar o pagamento, propondo uma negociação. A empresa pode reduzir os juros cobrados pelo atraso, oferecer parcelamento e desconto da dívida, além de outras possibilidades de forma de recebimento.

O importante é que em nenhuma das possibilidades a empresa saia no prejuízo. Portanto, não ofereça condições desvantajosas para o negócio só para beneficiar o cliente.

Porém, melhor do que ter que cobrar os clientes é não ter clientes para cobrar. Isso significa que os pagamentos estão em dia e que a empresa não terá problemas com o fluxo de caixa.

Dificilmente uma empresa conseguirá ter 0% de taxa de inadimplência se tiver um alto volume de vendas. Mas é possível chegar próximo desse percentual se ela tiver um departamento de cobrança ou terceirizar o serviço ao contratar uma empresa especializada.

Para que este departamento seja eficiente e te dê bons resultados, a empresa precisa alinhar metas de ligações diárias que o departamento precisa fazer; meta da taxa de inadimplência que eles precisam alcançar e dar margem de negociação.

Bruno Henrique é diretor da Repense Inteligência financeira