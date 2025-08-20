Imposto Seletivo no Brasil: um debate repleto de controvérsias

Criado pela Emenda Constitucional nº 132 como parte da Reforma Tributária de 2023, o Imposto Seletivo (IS) visa desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Regulamentado pela Lei Complementar nº 214/2025, o tributo tem gerado polêmicas jurídicas, econômicas e políticas.

Uma das principais críticas é a falta de critérios objetivos para definir o que é “nocivo”. A ausência de parâmetros técnicos abre espaço para decisões arbitrárias, gerando insegurança jurídica e distorções. Outro ponto sensível é a ausência de correção das alíquotas pela inflação, comprometendo a previsibilidade fiscal.

O longo período de transição até 2031, em que o IS coexistirá com o ICMS, pode gerar sobreposição tributária e manter a complexidade do sistema. Além disso, a divisão da arrecadação , 60% para estados e municípios e 40% para a União, tem sido criticada por governadores, que temem a redução do interesse da União em aplicar o imposto.

A lista de produtos tributados inclui bebidas alcoólicas e açucaradas, veículos (inclusive elétricos), embarcações, apostas e a extração de petróleo e minérios. A exclusão de armas e munições do IS, aprovada no Senado, gerou críticas por contrariar os objetivos declarados do imposto.

Setores afetados, como o de apostas e mineração, argumentam que as alíquotas podem incentivar o mercado ilegal ou comprometer a competitividade. A tributação de veículos elétricos, por sua vez, é vista como desestímulo à transição energética, embora apoiadores aleguem impactos ambientais associados às baterias.

A dúvida central persiste: o IS busca mudar comportamentos ou apenas arrecadar? A falta de transparência alimenta suspeitas sobre sua real finalidade. Estudos mostram que doenças ligadas à poluição e má alimentação geram R$ 176 bilhões em custos anuais, o que reforça a necessidade de tributar externalidades, mas de forma justa e eficaz.

Experiências internacionais mostram que o sucesso depende de critérios técnicos, transparência e uso eficiente das receitas. Mal estruturado, o IS pode ser mais um tributo regressivo. Bem implementado, pode se tornar exemplo de justiça fiscal e ambiental.

Alline Guimarães Marques é advogada