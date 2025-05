Imposto de Renda: de vilão a oportunidade

Com a aproximação do prazo final para entrega da declaração do Imposto de Renda, é comum surgirem dúvidas, inseguranças e até medo de cair na malha fina. Muita gente teme que uma informação errada leve a problemas com a Receita Federal. No entanto, declarar o IR não precisa ser um pesadelo. Pelo contrário: pode ser uma excelente oportunidade para organizar a vida financeira — e até garantir um dinheiro extra por meio da restituição.

Um dos erros mais comuns é simplesmente deixar de declarar por medo de errar. O problema é que essa omissão pode gerar consequências ainda piores, como pendências no CPF ou CNPJ, restrições para financiamentos e perda do direito à restituição. Ou seja, quem evita o processo não só se expõe a riscos com o Fisco como também pode deixar dinheiro na mesa.

Mais do que uma obrigação legal, a declaração do Imposto de Renda é um passo importante para manter a regularidade fiscal e abrir portas. Contribuintes em dia podem contratar empréstimos, abrir empresas, prestar serviços ao governo ou investir com segurança. Quem declara corretamente, dorme tranquilo.

No Brasil, ainda prevalece a ideia de que declarar é sinônimo de pagar mais imposto. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, é fundamental saber se você realmente terá imposto a pagar — ou se receberá de volta parte do que foi retido ao longo do ano. Ou seja, o Imposto de Renda não precisa ser encarado como um vilão. Com informação, planejamento e organização, ele pode se transformar em um aliado para a saúde financeira.

Essa conscientização precisa ser mais disseminada. Com mais informação e educação financeira, a população poderá lidar melhor com o Imposto de Renda e usá-lo a seu favor. Não se trata apenas de cumprir uma obrigação com o governo, mas de aproveitar a oportunidade de conhecer melhor sua realidade financeira, se regularizar e, quem sabe, dar o primeiro passo rumo a uma vida econômica mais próspera e equilibrada.

Paloma Dantas é administradora