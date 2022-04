Impacto do novo ensino médio

Em vigor a partir deste ano, o Novo Ensino Médio reformula a matriz de referência curricular e propõe uma nova concepção para essa última fase da Educação Básica. O assunto gera dúvidas e reflexões, mas as respostas surgem a partir do entendimento do cenário contemporâneo e da compreensão das necessidades da educação brasileira, que têm exigido rápidas mudanças e adaptações, impactando diretamente o mercado de trabalho, bem como os rumos da sociedade.

A Lei nº 13.415/2017 institui alterações que estabelecem maior integração e flexibilidade curricular, além da oferta de itinerários formativos para os alunos. Ou seja, estruturas fundamentadas a partir de conjuntos de práticas e experiências educativas (projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outros), que os estudantes poderão escolher no ensino médio, tendo como base os eixos estruturantes e as áreas que mais se identificam, como Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais aplicadas e suas Tecnologias.

Com isso, o Novo Ensino Médio pretende atender às necessidades e às expectativas dos jovens, fortalecendo seus papeis de protagonistas, enquanto participam ativamente do processo de aprendizagem, já que têm autonomia para escolher as áreas em que desejam aprofundar seus conhecimentos. Além disso, as práticas pedagógicas se organizarão tendo como premissa a aprendizagem, considerando a perspectiva de quem aprende, e não somente de quem ensina.

Para as redes de ensino, cabe ampliarem vivências, experiências, integralizar os eixos estruturantes e alinhar o projeto pedagógica em toda a Educação Básica. No Ensino Fundamental, o engajamento dos estudantes em projetos de trabalho e a vivência de metodologias ativas criam oportunidades para que desenvolvam o papel de estudante investigativo potencializando a experiência dos itinerários formativos quando chegarem ao Ensino Médio.

Apesar dos desafios existentes frente à nova resolução do Ensino Médio, as expectativas são positivas com relação aos ganhos para a educação brasileira. A proposta da nova reforma chega para trazer mais sentido para a vida dos estudantes, uma vez que o ato de aprender se configure como uma experiência pessoal, organizada, ativa e investigativa.

Rita Rangel é gestora Pedagógica da rede de colégios Santa Marcelina