Iluminativo e bem-mandado avô

Naquela prática de todas as manhãs, mesmo usando no restante do dia o smartphone e o notebook, folheava o jornal físico.

Parecia conferir registros da antiga com os das atuais tecnologias. Talvez, buscando sentir os cheiros – aromas, para ele – do papel e da tinta de impressão. Hábito de tempos remotos. Há muito idos.

De imediato, é trazido ao agora, ao ouvir: “Vovô, você tem que fazer um livro comigo e o Enrico na capa!”. O avô, sempre bem-mandado, tomado pela surpresa, alternativa não encontrou e disse “Está certo, Elis”.

Desta feita, não adotou a prudência da longa existência. Do idoso precavido e pensado. Assumiu a criança que gostam de dizer existir em cada longevo. Passado o desafio e lembrada à promessa, nasceu à realidade do mundo dos fatos. O enfrentar da problemática que aceitara.

Doze livros e três plaquetas abrangendo diferentes assuntos já publicara, entretanto, nenhum deles encomendado. Mais ainda: sem a exigência de figuração, na capa, dos próprios desejosos da obra.

Decidiu trocar ideias com os dois netos, ela de quatro e ele de dez anos de idade, sobre o desejado. Complicação maior. “O senhor é que sabe. A gente não aprendeu a escrever. Só sabemos ler!”.

A sorte é que todo avô possui um Anjo da Guarda protetor dos momentos difíceis. Na televisão, era exibido um poeirento filme Western.

Pronto! Capa idealizada.

Montagem perfeita de cartaz, utilizando os trajes típicos do velho Oeste americano, quando o cowboy e a mocinha contracenavam. Seus rostos foram substituídos pelos lindos e risonhos de Elis e Enrico.

Na contracapa, retratos dos irmãos em cenas espontâneas. No miolo, coletânea de textos cativantes do estimado amigo J. Ronald Brito, escritor, coronel e professor da Uece, e de outros escritores cearenses.

“O Iluminativo: Causos, Contos e Crônicas”, 2019, editora Nova Geração, faz-se leitura imperdível.