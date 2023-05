IA, use com inteligência

A inteligência artificial generativa chegou com a força da disrupção – que é aquela com a qual toda a nossa percepção de mundo, de comportamento, de economia e outras vertentes se obriga a uma reavaliação. E muito dessa nova fronteira já atingida está na palavra generativa, cujas experiências remontam à década de 50, mas agora se popularizam pelos meios de comunicação e pela própria internet.



E é preciso entender que generativa é a capacidade de “aprender” que o código traz em si. Esse aprender é porque a busca por dados pré-existentes que comporão toda uma série de conteúdos, não se limita a um banco de dados próprio mas sim a todas as conexões e criações intelectuais que estão nas muitas redes interconectadas. Em poucas palavras é alimentar-se de tudo. E a grande “inteligência” está no software ser capaz de construir um padrão de organização desses dados atendendo ao pedido de um usuário: você.



Essa explosão de novos conteúdos feitos por um código, repitamos, “inteligente”, causa admiração e temor. Músicas sem autores, textos na linguagem de filósofos falecidos, voz e imagem dizendo o que um famoso não disse, um casaco papal surpreendentemente irreal e códigos maliciosos. Tudo isso e muito mais abre espaço para uma imensa quantidade de aplicabilidades. No entanto alguns pilares da humanidade não podem deixar de ser suporte para quaisquer mudanças que cheguem. Ética é uma delas.



Como vamos garantir que essa tecnologia seja usada de forma ética e responsável? Há um manifesto pedindo para que haja um hiato no avanço dessa IA até que nós possamos medir os tantos impactos, positivos e negativos, dessa tecnologia. Porque é fascinante na mesma proporção do preocupante. E não há um responsável. Essa é uma daquelas invenções científicas que pertencem, na verdade, à humanidade. Sendo assim cabe a mim e a você, professor, estudante, curioso, empreendedor, fazer uso dessa tecnologia, mas se perguntando sempre para quê. Da indústria do entretenimento à área da saúde, em tudo caberá a inteligência artificial. Use, portanto, com inteligência.

Anderson Uchôa é diretor de Operações e Inovação da Moldsoft