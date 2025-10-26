Diário do Nordeste
Humanização na Enfermagem Oncológica

Escrito por
Andrea Borges producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
O câncer é um grave problema de saúde pública, com mais de 600 mil novos casos anuais no Brasil. A doença ultrapassa a dimensão individual, afetando corpo, mente e relações sociais. O diagnóstico provoca medo, ansiedade e incerteza, abalando profundamente o equilíbrio emocional do paciente e de sua família. 

A quimioterapia, tratamento agressivo e prolongado, potencializa o sofrimento, gerando efeitos colaterais como dor, náuseas, fadiga e queda de cabelo, que comprometem a autoestima e a qualidade de vida. Os cuidadores, majoritariamente mulheres, enfrentam sobrecarga física e emocional, acumulando tarefas e muitas vezes negligenciando o próprio bem-estar. A equipe de enfermagem, por sua proximidade com o paciente, também vivencia o sofrimento de forma intensa, partilhando esperanças, frustrações e perdas, o que pode gerar fadiga por compaixão e desgaste psicológico. 

Nesse contexto, a enfermagem oncológica assume papel essencial na promoção do cuidado humanizado. O enfermeiro vai além da técnica: acolhe, escuta e oferece presença genuína. O acolhimento empático reduz a ansiedade, fortalece o vínculo terapêutico e melhora a adesão ao tratamento. A comunicação clara e a escuta ativa possibilitam identificar medos e necessidades emocionais, tornando o cuidado mais sensível e efetivo. O enfermeiro também atua como educador em saúde, orientando sobre efeitos colaterais da quimioterapia, alimentação, uso correto de medicamentos e medidas de proteção, promovendo autonomia e segurança. 

Entretanto, obstáculos persistem. A sobrecarga de trabalho, a falta de tempo e o preparo emocional insuficiente dificultam a escuta qualificada e o diálogo empático. Muitos profissionais sentem insegurança ao comunicar más notícias ou ao adaptar termos técnicos para uma linguagem acessível. Por isso, a capacitação contínua é indispensável para o desenvolvimento das habilidades técnicas e emocionais. Ao unir ciência, empatia e sensibilidade, o enfermeiro reafirma seu papel como protagonista do cuidado ético, acolhedor e verdadeiramente humanizado.

