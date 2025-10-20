Hora extra e bom senso

Direito é bom senso. Esta definição concisa, mas profunda, foi a mim apresentada pelo juiz do Trabalho Robério Maia de Oliveira, com quem tive a felicidade de trabalhar de 2012 a 2019 (ano do seu falecimento). Magistrado de simplicidade admirada por todos, ele sabia o que dizia e seu ensinamento me vem à memória quando trato em sala de aula do artigo 4º, parágrafo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.

Este dispositivo expressa como norma o que, dada a obviedade, seria dispensável dizer numa nação de pessoas educadas e sensatas: situações que, quando ocorridas por escolha do trabalhador, não significam tempo à disposição do empregador e, assim, não geram direito a pagamento de hora extra (excedente à jornada de trabalho). Exemplifiquemos.

Se o empregado termina o expediente, mas permanece com alguns colegas para praticar esporte em quadra ou campo pertencente à empresa, vindo a sair dela, efetivamente, duas horas depois, há de se falar em direito a hora extra? Claro que não! Se o empregador oferece aos empregados celebração religiosa ou evento social (como comemoração dos aniversariantes do mês) após encerrado o trabalho, ou antes do início do expediente, com participação opcional, esse tempo deve ser remunerado? Óbvio que não!

Se o trabalhador tem permissão para levar seu fardamento para casa, mas por escolha sua, resolve vesti-lo no próprio estabelecimento, chegando um pouco mais cedo e saindo um pouco mais tarde, em razão do tempo gasto na troca da roupa comum pela farda (e vice-versa), esse tempo é computado na jornada de trabalho? De forma nenhuma! O mesmo se aplica ao empregado que, por opção, após cumprida a jornada, permanece na empresa, voluntariamente, para estudo ou descanso, antes de seguir para sua residência ou algum compromisso pessoal, ou que nela continue apenas à espera da sua condução, por questão de segurança ou de proteção contra intempéries climáticas.

Porém, se a participação em atividade religiosa ou social é exigência do empregador ou se a troca do fardamento no próprio estabelecimento (para evitar contaminação externa, sobretudo para quem trabalha com alimentos ou materiais radioativos etc) não é facultativa, o tempo gasto nestas atividades passa a ser incluído na jornada ou, se a ultrapassar, deve ser remunerado como hora extra. Bom senso deveria bastar, mas essas regras não foram postas à toa em lei.