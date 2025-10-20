Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Hora extra e bom senso

O mesmo se aplica ao empregado que, por opção, após cumprida a jornada, permanece na empresa, voluntariamente, para estudo ou descanso

Escrito por
Valdélio Muniz producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Direito é bom senso. Esta definição concisa, mas profunda, foi a mim apresentada pelo juiz do Trabalho Robério Maia de Oliveira, com quem tive a felicidade de trabalhar de 2012 a 2019 (ano do seu falecimento). Magistrado de simplicidade admirada por todos, ele sabia o que dizia e seu ensinamento me vem à memória quando trato em sala de aula do artigo 4º, parágrafo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.

Este dispositivo expressa como norma o que, dada a obviedade, seria dispensável dizer numa nação de pessoas educadas e sensatas: situações que, quando ocorridas por escolha do trabalhador, não significam tempo à disposição do empregador e, assim, não geram direito a pagamento de hora extra (excedente à jornada de trabalho). Exemplifiquemos.

Se o empregado termina o expediente, mas permanece com alguns colegas para praticar esporte em quadra ou campo pertencente à empresa, vindo a sair dela, efetivamente, duas horas depois, há de se falar em direito a hora extra? Claro que não! Se o empregador oferece aos empregados celebração religiosa ou evento social (como comemoração dos aniversariantes do mês) após encerrado o trabalho, ou antes do início do expediente, com participação opcional, esse tempo deve ser remunerado? Óbvio que não!

Se o trabalhador tem permissão para levar seu fardamento para casa, mas por escolha sua, resolve vesti-lo no próprio estabelecimento, chegando um pouco mais cedo e saindo um pouco mais tarde, em razão do tempo gasto na troca da roupa comum pela farda (e vice-versa), esse tempo é computado na jornada de trabalho? De forma nenhuma! O mesmo se aplica ao empregado que, por opção, após cumprida a jornada, permanece na empresa, voluntariamente, para estudo ou descanso, antes de seguir para sua residência ou algum compromisso pessoal, ou que nela continue apenas à espera da sua condução, por questão de segurança ou de proteção contra intempéries climáticas.

Porém, se a participação em atividade religiosa ou social é exigência do empregador ou se a troca do fardamento no próprio estabelecimento (para evitar contaminação externa, sobretudo para quem trabalha com alimentos ou materiais radioativos etc) não é facultativa, o tempo gasto nestas atividades passa a ser incluído na jornada ou, se a ultrapassar, deve ser remunerado como hora extra. Bom senso deveria bastar, mas essas regras não foram postas à toa em lei.

Jornalista
Colaboradores

Professor merece respeito!

Lembremo-nos, por exemplo, da professora que nos ensinou as primeiras letras, a compor as primeiras palavras ou a fazer as primeiras contas!

Gilson Barbosa
Há 33 minutos
Jornalista
Colaboradores

Hora extra e bom senso

O mesmo se aplica ao empregado que, por opção, após cumprida a jornada, permanece na empresa, voluntariamente, para estudo ou descanso

Valdélio Muniz
Há 33 minutos
Raquel Cavalcanti Ramos Machado é professora
Colaboradores

Antinomia normativa e institucional

Raquel Cavalcanti Ramos Machado
19 de Outubro de 2025
Antônio Netto é professor
Colaboradores

Dia Mundial de Combate ao Bullying

Antonio Netto
19 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Família: Base da sociedade

Gonzaga Mota
18 de Outubro de 2025
Mariana Lemos é advogada
Colaboradores

Planejamento sucessório e autonomia do idoso

Mariana Lemos
18 de Outubro de 2025
Danilo Campos é médico
Colaboradores

Vacinar é um ato de cuidado

Danilo Campos
17 de Outubro de 2025
Advogado
Colaboradores

O exagero das apreensões judiciais e a depreciação de bens

Renan Azevedo
17 de Outubro de 2025
Rafael Leitão é médico
Colaboradores

O combate à osteoporose na ortopedia

Rafael Leitão
17 de Outubro de 2025
Ernesto Saboia é conselheiro
Colaboradores

90 anos do TCE Ceará: tradição, inovação e compromisso com o bem público

Ernesto Saboia
16 de Outubro de 2025
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Adultos hipnotizados pelas telas: o vício além da infância

Antonio Netto
16 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira é deputado federal
Colaboradores

Carteira Docente: um instrumento de valorização e reconhecimento dos professores

Eunício Oliveira
15 de Outubro de 2025
Roberta Batista é pedagoga
Colaboradores

Mestres da transformação: o valor de quem ensina

Roberta Batista
15 de Outubro de 2025
Pedro Matos é deputado estadual (Avante)
Colaboradores

Agentes de saúde: compromisso e reconhecimento

Pedro Matos
14 de Outubro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

A tutela: escolas e os conselhos

Davi Marreiro
14 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Trabalho externo e jornada

Ainda há quem alegue que trabalho externo tem como consequência automática a dispensa legal de controle de ponto, o que leva a crer na inexistência do dever de pagamento de horas extras

Valdélio Muniz
13 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Geraldo e o amor pelos livros

Seu legado é muito importante, pois o Sebo O Geraldo tornou-se o mais importante da capital, tanto na quantidade de obras que disponibiliza, quanto como ponto de encontro dos apreciadores da literatura

Gilson Barbosa
13 de Outubro de 2025
Sociólogo
Colaboradores

Qual o presente no Dia das Crianças?

Podemos fazer uma analogia simples: uma obra de pavimentação ou a inauguração de uma praça está para o político assim como um presente de Dia das Crianças está para um pai

Blesser Moreno
12 de Outubro de 2025
Professor
Colaboradores

A eficiência do Estado com seus empregados é a base para reforma administrativa

O ruído provocado por essa fala revela a gravidade do dilema político

Murillo Torelli
12 de Outubro de 2025
Psicóloga e Neuropsicóloga
Colaboradores

Como está o cuidado com a saúde mental infantil?

É fundamental desmistificar a ideia de que "criança não tem problema" ou que a tristeza e a irritabilidade são apenas "manhas" ou "fases"

Sarah Rebeca Barreto
11 de Outubro de 2025