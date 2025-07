Como degredados filhos de Eva, até hoje todos os seres humanos eternamente continuam a pagar a pena pela transgressão contada no livro bíblico do Gênesis. A humanidade, em sua trajetória, desde que “o mundo é o mundo”, como diriam os antigos, convive com os bons e os maus valores. Entre estes últimos, podemos falar da desonestidade, praticada infelizmente por muitos, com graves consequências para os que desejam trilhar o caminho correto.

E as atitudes de muitos, com o objetivo de burlar a confiança das pessoas de bem, valendo-se de artifícios fantasiosos, de muita falsidade, tendo como meta obter algum benefício ludibriando os incautos, lamentavelmente são uma lamentável realidade. É assim que vivemos de forma desafiadora, em meio à hipocrisia de uma sociedade infelizmente contaminada por valores negativos. Nesse cenário, a esperteza muitas vezes é valorizada, coisa que acontece muito no nosso Brasil, desde o advento da popularmente chamada “lei de Gérson”, imerecidamente atribuída ao craque da seleção brasileira tricampeã de futebol de 1970 que, em 1976, numa célebre propaganda de cigarros, disse que gostava de “levar vantagem em tudo”, ao louvar a qualidade da marca.

A tal frase veiculada naquela publicidade saiu de seu contexto puramente publicitário e tomou proporções inesperadas, incorporando-se, de certa forma, ao imaginário popular. Muita gente que já não tinha certa tendência para exercitar as boas atitudes no cotidiano, gente sem caráter e de má índole, embarcou nessa canoa, nesse pensamento perigoso, e abraçou maus exemplos, como os estimulados, por exemplo, pelos políticos sabidamente corruptos de ontem e de hoje.

Felizmente a maioria das pessoas continua a optar pela honestidade, apesar de tantas tentações que aí estão a rodeá-las. Vivemos uma época desafiadora, onde a sedução do ganho fácil por meio de golpes criativos e de delitos das mais variadas formas mergulha muitos indivíduos na prática da perfídia, da insídia, da enganação. Já vivemos tempos piores, é fato, mas é inequívoco afirmar que nossas crianças e jovens ainda são presas fáceis, por exemplo, para o tráfico, notadamente nas chamadas comunidades dos morros e bairros periféricos das cidades brasileiras. Daí o papel dos pais na formação de seus filhos.

Afinal de contas, lembremo-nos da célebre frase bíblica do Antigo Testamento, constante do Livro dos Provérbios (22,6): “Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele”. Num mundo onde infelizmente o material é, para muitos, mais importante do que o espiritual, mais necessária se faz a ação da família na preparação dos mais jovens para os desafios da vida. Ser honesto será sempre a melhor opção. Que saibamos manter vivo este objetivo e, assim, construir uma sociedade melhor e mais humana, mais solidária e feliz!