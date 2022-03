Homens e liderança feminina

O termo “masculinidade” é usado para descrever o conjunto de características que, tradicionalmente, constitui a expressão cultural do masculino. Como há variações no tempo e espaço, não é incomum usar o termo no plural. Há discussões sobre como a masculinidade, enquanto cultura, traz obstáculos para o crescimento profissional de mulheres. Aqui, quero refletir a respeito de como ela cria dificuldades para os homens que se relacionam com liderança feminina.

O masculino costuma se definir pela dominância, em oposição à subordinação. A agressividade, física e verbal, é outro componente da cultura masculina. É comum o menino aprender que não se deve bater em mulher, enquanto outros homens podem ser confrontados com agressividade. Em muitos casos, porém, a masculinidade resulta na agressividade contra a mulher.

Masculinidades também envolvem a assunção do papel de chefe. O homem, em muitas culturas, é o chefe de família. É uma função que está ligada às atribuições masculinas próprias de sociedades patriarcais, que, por muitos meios, reservam, para o homem, os papéis de liderança em suas várias manifestações: política, moral, patrimonial, jurídica, etc.

Um homem criado em ambientes onde aprende, interioriza e reproduz que dele se espera dominância, agressividade e chefia, enfrentará dificuldades em conviver com a liderança feminina. Refiro-me não apenas ao fato de que homens podem ser liderados por mulheres, mas que podem vir a estar na posição de colocar mulheres em cargos de liderança.

Um caminho para que essa familiaridade cresça e floresça passa pela consciência masculina sobre a masculinidade e suas implicações, além da percepção dos vários aspectos que caracterizam sociedades patriarcais e da intensidade com que estes se manifestam nos diversos setores da vida. Assim, é importante que homens se interessem por estudos de gênero e debatam a condição feminina.

O assunto deve interessar à sociedade como um todo, inclusive porque todos se beneficiam quando mulheres ganham autonomia e capacidade de ação. Não há sociedade eticamente aceitável baseada em discriminação de gênero ou tolerante com essa desigualdade.

André Folloni é doutor em Direito e Decano da Escola de Direito da PUC-PR