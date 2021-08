Home-office eleva os casos de SVC

Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Covid-19 (PNAD) do IBGE, realizada em julho deste ano, foi revelado que o número dos trabalhadores de carteira assinada que faziam uso da prática do home-office antes da pandemia saltou de 3%, para 12% em um período de um ano. A preferência por essa modalidade cresceu, mas a falta de controle com o expediente está levando as pessoas a pôr em risco a sua saúde ocular. Os dados já indicam que a visão é a parte mais afetada pelo home-office.

O cansaço visual é identificado como Síndrome da Visão de Computador (SVC). Esse tipo de mal-estar na vista é derivado do uso inapropriado da mesma, isso ocorre devido ao fato de o olho ser bombardeado com mais de 16,7 milhões de cores geradas pelas telas de computadores e celulares.

Toda essa variação de cores e luminosidade causa o sobrecarregamento da musculatura que regula a entrada de luz até a retina, nervo óptico e o cérebro. A SVC tem como sintomas a vermelhidão nos olhos, visão embaçada e dor de cabeça. Para diminuir o desconforto é necessário usar colírio lubrificante até quatro vezes ao dia. Entretanto, se a visão embaçada persistir por mais tempo, é indicado se consultar com seu oftalmologista.

Outro fato assustador é o SVC na faixa etária dos 40 anos. 90% das pessoas podem ter a síndrome. Esse aumento é causado pela dificuldade de enxergar de perto, decorrente da perda de flexibilidade do cristalino para alternar a focalização das imagens próximas e distantes, mais agravado ao chegar nos 50 anos, quando o cristalino começa amarelar e a visão de contraste diminui.

Porém, a SVC pode ser prevenida com práticas básicas: posicionamento do monitor entre 50 a 60 centímetros do olho, utilizar o filtro antirreflexo do computador, piscar voluntariamente e descansos periódicos para os olhos.

Para continuar trabalhando tranquilamente, é importante procurar o oftalmologista e ver se não está com problemas oculares ou necessitando de óculos. Com exames nos olhos, poderá se diagnosticar se o desconforto que se sofre com o uso do computador é devido ao simples cansaço visual (que não traz outros problemas), ou se outras doenças estão presentes.

Renata Vasconcelos

Médica Oftalmologista