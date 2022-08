Fortaleza é uma metrópole que, ao invés de vestir-se de beleza e de cuidado com seu patrimônio arquitetônico, prefere dele despir-se, desprezando-o, pondo abaixo os últimos vestígios de um acervo urbano tão mirrado e cada vez mais pobre! As histórias e memórias desses locais vão ruindo seguidamente, num movimento que nos entristece, pela omissão, insensibilidade e/ou desinteresse de muitos que poderiam agir na defesa desses antigos prédios.

Há pouco, soube-se que uma antiga e extensa casa, no cruzamento das ruas Major Facundo e Pedro I, outrora usada como sede de órgãos da prefeitura de Fortaleza, está posta à venda pela União, pelo valor de R$ 2,3 milhões. Triste fato! Há um ano tivemos a derrubada impiedosa, às escondidas, do solar da família Gondim, no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a rua General Sampaio, também no centro da cidade, prédio sobre o qual já corria inclusive um processo de tombamento e que foi posto abaixo num final de semana, para não chamar a atenção dos que ainda lutam para preservar nosso paupérrimo patrimônio ainda de pé!

É uma sina lamentável, a da capital cearense, que anda na contramão de uma tendência seguida por muitas outras, no Brasil ou não, no sentido de proteger e readequar velhos casarões, imóveis antigos e robustos, para outras finalidades.

Em muitos desses prédios estão guardadas recordações de quem ali viveu, de famílias importantes, de relatos interessantes que bem poderiam ser aproveitados como aspectos curiosos, chamarizes para a sua preservação. Porém, o que se vê é exatamente o oposto, causando, no mínimo, indignação entre os que, como este articulista, propugnam pela proteção desses antigos vestígios de nossa história.

Não se pode conter o progresso, no contexto de um sistema capitalista onde o dinheiro, infelizmente, se sobrepõe a tantas coisas que, na essência, são bem mais importantes. Perdão, leitor(a), se insisto em bater nesta tecla. O saudosismo pelas coisas do passado desta cidade me acompanha. E creio que opções inteligentes existem. Só falta o interesse e uma visão mais clara de muitos em adotá-las.

Gilson Barbosa é jornalista