Histórias angustiantes na Justiça do trabalho

Chega a ser angustiante a participação do advogado da empresa na Justiça trabalhista quando este é "obrigado" a estabelecer uma negociação, improvisando uma proposta como se houvesse um mínimo de culpa antecipada sem qualquer esclarecimento. É bem verdade que, se estivesse aqui mensurando alguns prejuízos ocasionados por equívocos ou dados imprecisos, logo chegaríamos a um cálculo aritmético expressivo que implica na sobrevivência de algumas empresas. Tais procedimentos praticados no âmbito trabalhista deveriam ser estudados para não haver injustiça.



Quase sempre o empresário é enxergado como vilão da história, todavia, não há como distinguir as personalidades deste previsível drama com precocidade, pois para o bem da verdade o empresário é quem mantém a roda girando. Nas audiências, o empregador sai da empresa e tem um custo para uma demanda trabalhista que, na maioria das vezes, acaba sendo uma aventura jurídica, pois antes de qualquer ouvida ou apuração, senta-se o reclamante e escuta: “tem proposta para acordo”? Mas como fazer uma proposta quando sequer existiu qualquer prestação de serviço ao empregador?



Daí entram testemunhas, e de forma suave, fazem suas oitivas para se transportarem de provas cabais a um processo judicial sem ponderações objetivas. A amargura do empregador é muito simples, se a parte que reclama vencer a batalha, terá um custo altíssimo de tempo e dinheiro. Por conseguinte, qualquer condenação contra o reclamante não lhe trará benefícios, pois geralmente este goza dos benefícios da Justiça gratuita. Desta forma, o empregador sempre perde, no mínimo, tempo.



Nessa perspectiva conceitual empreendedora, o período que se envolve na Justiça trabalhista é, sem dúvida, um garantidor de bloqueios corporativos nas tarefas diárias que devem ser acompanhadas pelo reclamado. Mas quem ficará com o ônus? É válido destacar a importância na apreciação dos casos levados ao judiciário, bem como modificar a frase “a justiça do trabalho é para o trabalhador”. Para isso, é necessária uma mão pesada contra o reclamante quando tenta ludibriar personagens convocados pela Justiça.



Renan Azevedo é advogado