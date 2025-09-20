Diário do Nordeste
História: Ulysses Guimarães

Dedicou-se de maneira obstinada à causa do Brasil democrático. Incompreendido, não conseguiu naquele momento alcançar o objetivo que não era somente seu, mas da grande maioria do povo brasileiro

Escrito por
Gonzaga Mota producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Professor aposentado da UFC
Legenda: Professor aposentado da UFC

Quantas biografias ilustres fazem-se apenas das circunstâncias: o senador, o deputado, o presidente... Na biografia de Ulysses Guimarães, a eminência do homem apaga o brilho das circunstâncias por maior coruscantes sejam as luzes destas. Ante Ulysses, carece de importância o ministro da Indústria e Comércio, deputado, presidente da Constituinte, presidente da República, ou qualquer outro galardão da glória e do poder.

O perfil de Ulysses Guimarães é o perfil do Brasil das liberdades. Sempre defendeu um Brasil rico, com justiça. A integridade pessoal, a coerência política, a coragem cívica e a obstinada tenacidade na construção de uma nação maior são os elementos de que se utilizou para compor, aos olhos dos brasileiros, a figura do gigante que se alteia sobre os outeiros da Pátria e projeta esperança no futuro, como senhor do destino.

Dedicou-se de maneira obstinada à causa do Brasil democrático. Incompreendido, não conseguiu naquele momento alcançar o objetivo que não era somente seu, mas da grande maioria do povo brasileiro. Lembro-me, também, do Dr. Ulysses nos anos de 1984 e 1985, dando continuidade ao trabalho sério, com desprendimento e espírito público, de redemocratização do Brasil. Naquela época tinha a honra de governar o Estado do Ceará e participava de reuniões ao lado de Tancredo Neves, Aureliano Chaves, Ulysses Guimarães e outros políticos que representavam o desejo e a esperança da população brasileira. Ulysses e Aureliano eram os dois principais articuladores do movimento que originou a Aliança Democrática, garantindo a eleição do inesquecível Tancredo Neves para presidente da República.

Há, porém, um instante ainda mais alto, o gesto é triunfante: a Constituição cidadã erguida em 1988, no Plenário da Câmara dos Deputados. Eis, pois, Ulysses Guimarães: já História. É um monumento vivo entre nós, não do passado, das coisas já feitas. É, antes, a vanguarda de nossos sonhos do Brasil maior e democrático, que temos de construir. Não poderemos nunca deixar de homenagear e lembrar, em razão de suas ideias e do seu elevado espírito público, o maior líder brasileiro da segunda metade do século XX.

Nossos jovens precisam conhecer a verdadeira história contemporânea do Brasil. P.S_ 3 frases do Dr. Ulysses: “Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia que rouba. Eis o primeiro mandamento da moral política.”; “A censura é a inimiga feroz da verdade. É o horror à inteligência, à pesquisa, ao debate, ao diálogo”; “Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria

