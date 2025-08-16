Diário do Nordeste
História: JK

Escrito por
Gonzaga Mota
Professor aposentado da UFC
O fenômeno JK constitui um enigma político, social e cultural a merecer nossa profunda atenção. Como explicar a atuação magnética que o governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira exerce, depois de tantos anos, sobre os brasileiros? Não se trata, obviamente, da mera recordação de um excelente governo. Há algo mais aí, uma espécie de lufada de felicidade que passou por este país. Penso que o fenômeno se deve à convergência de dois fatores. Primeiro, há que ressaltar todo um contexto de realizações que se vinham acumulando nas décadas anteriores.

Ao esforço nacional pela industrialização e pela sedimentação da unidade política e econômica de nosso imenso território somava-se, então, a incipiente prática democrática do pós-guerra, tudo isso vindo a desembocar em uma era de esfuziante produção cultural. A alegria de se reconhecer como um país destinado a um grande futuro tomava conta do Brasil, e a música, o cinema, a arquitetura, as artes em geral testemunhavam essa alegre descoberta.

Mas a visão de conjunto da realidade social emergente não nos deve fazer esquecer do segundo fator, um fator, por assim dizer, subjetivo – a própria personalidade do presidente eleito em 1955. Havia em Juscelino Kubitschek uma energia tal que parecia, à época, e parece, ainda, estender-se sobre o País e misturar-se com todas as realizações de nosso povo. Vemos claramente, com o benefício do olhar em retrospectiva, que a arquitetura e o urbanismo brasileiros já se preparavam para grandes feitos. Mas quantos estadistas teriam a coragem e a energia para, com a construção de Brasília, abrir espaço para que esses feitos tomassem a dimensão que tomaram?

Ainda que a transferência da Capital para o Interior fosse intentada por outro governo, quantas lideranças políticas teriam o descortino e a sensibilidade estética para convidar tantos jovens talentos a participar da empreitada e para arriscar-se em um empreendimento arquitetônico tão inovador? Acontece que Juscelino Kubitschek era realmente um ser humano excepcional, vocacionado para o futuro e para a grandeza. É interessante notar, nos discursos de JK, seu extraordinário respeito pelo cargo de primeiro magistrado da nação. À primeira vista, pode até parecer que havia ali algum tipo de orgulho pessoal, mas uma atenção maior às palavras do presidente esclarece que a valorização do cargo assenta em uma espécie de orgulho coletivo, o orgulho pelo País que presidia. Foi o grande estadista brasileiro do século XX, em razão, principalmente, da sua consciência democrática, da sua coragem cívica e da sua generosidade. 

