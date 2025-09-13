Diário do Nordeste
História: Gandhi

Gonzaga Mota producaodiario@svm.com.br
Professor aposentado da UFC
A violência física, moral, intelectual, cultural, ética, em todos os seus aspectos, tem se constituído no principal problema da humanidade. “Ahimsa” (não violência) é um termo sânscrito, língua clássica da Índia, onde se busca a verdade (“Satyagraha”) mediante a não violência. O principal ensinamento de Mahatma Gandhi baseia-se num ativismo pacífico. Não confundir com passividade. A “Marcha do Sal”, por exemplo, liderada por Gandhi, manifestação em defesa da independência da Índia, foi um movimento de desobediência civil baseado nos princípios da “ahisma” (não violência). Para Gandhi e seus seguidores, o uso da violência poderia conduzir a uma pseudoverdade.

Dessa forma, a filosofia gandhiana, além de rejeitar a violência, evidencia respeito total à vida. Gandhi lutou para combater o mal com o bem, chegando a amar aqueles que o odiavam. Por sua vez, lamentavelmente, muitas vezes, as sociedades organizadas não abrem mão dos seus direitos, motivando o egoísmo e, em consequência, gerando a violência. Alguns estudiosos admitem que o contrário do direito é a justiça. Cícero, jurista e filósofo salientou: Summum jus- summa injuria (o supremo direito é a suprema injustiça). Aquele que reclama todos os seus direitos pessoais pode ser considerado um egoísta, um violento; porém aquele que busca a justiça atua em nome do amor, da solidariedade, da não ambição e, consequentemente, de Deus. Aliás, toda religião necessita de pioneiros e de pessoas que sintetizem a fé, unindo princípios e consolidando uma doutrina coerente.

Procuremos ter o Sermão da Montanha como ponto fundamental da harmonia espiritual, pois dá ênfase ao primeiro mandamento (o amor a Deus), mediante a religiosidade, e ao segundo (o amor ao próximo), através da ética. Conforme Gandhi, “Se se perdessem todos os livros sacros da humanidade, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido”. Por fim, para reflexão, eis 9 frases de Gandhi: 1. Não violência e covardia são termos contraditórios; 2. Acreditar em algo, e não vivê-lo, é desonesto; 3. A força não vem da capacidade física, vem de uma vontade indomável; 4. O silêncio se torna covardia quando a ocasião exige falar toda a verdade e agir de acordo com essa verdade; 5. A não cooperação com o mal é um dever tanto quanto à cooperação com o bem; 6. Perder a paciência é perder a batalha; 7. A raiva e a intolerância são inimigas da compreensão correta; 8. A violência é o medo dos ideais do outro; 9. O propósito da vida é viver corretamente, pensar corretamente e agir corretamente.

