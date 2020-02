Hipócritas modernos

Diz-nos o Novo Testamento que Jesus foi confrontado várias vezes pelos fariseus, defensores da lei mosaica, mas que soíam praticá-la ao sabor dos seus íntimos interesses. Indignado com as atitudes de sacerdotes e publicanos que lançavam-lhe perguntas com o intento de fazê-lo contradizer-se com os preceitos vigentes, o Filho de Deus repudiava-os pela hipocrisia e indiferença diante do sofrimento dos excluídos. Mais de dois mil anos depois, a hipocrisia continua, incrustada em ações de certos segmentos religiosos evangélicos neopentecostais que costumam apedrejar as vidraças alheias, olvidando a sua própria, como se fossem imunes às tentações deste mundo. Verdadeiras empresas, travestidas de “igrejas” e bem conhecidas da população, mercadejam com a fé dos ingênuos e/ou incautos, iludindo-os com falsas promessas de milagres e de mudança em suas vidas mediante a oferta de dízimos absurdos, em troca da “esperança” de um paraíso na Terra e da solução de seus problemas de saúde ou materiais.

Além disso, utilizam importantes meios de comunicação sob seu controle para atingir outras religiões, em especial a católica, noticiando com estardalhaço denúncias contra padres pedófilos, por exemplo. Mas, recentemente, a Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada em várias ações trabalhistas, movidas por ex-pastores que a acusam de coagi-los à prática da vasectomia, cirurgia que garantir-lhes-ia o ingresso ou ascensão em seus quadros, interferindo assim em seu livre arbítrio. Também foi obrigada, em decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a devolver mais de R$ 19 mil doados por um casal de idosos de Três Lagoas, em 2016, que ansiavam obter um milagre prometido pela igreja e que, obviamente, não ocorreu.

A lição maior é a de que inexiste perfeição total em nenhuma instituição e todas têm lá os seus “telhados de vidro”. Assim sendo, deixemos de hipocrisias, por favor!