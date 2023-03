Harmonização facial não é padronização facial

A harmonização facial, é uma especialidade que trata e previne os sinais fisiológicos do envelhecimento, corrige assimetrias da face sem a necessidade de cirurgias mais complexas e, em alguns casos, também, contribui com o tratamento de doenças, como a cefaleia crônica e o bruxismo.

Na Harmonização facial existem procedimentos minimamente invasivos, que tem um grande impacto na elevação da autoestima, com o realce da beleza natural. No entanto, infelizmente, o contrário também existe, pois no Brasil ocorre uma tendência de uma “padronização facial”, em que as características individuais de cada face não são respeitadas.

Na “padronização facial”, podem ser observadas, como resultados de procedimentos mal planejados, pessoas apresentando, traços faciais muito exagerados e semelhantes entre si, com mandíbulas muito destacadas, região das “maçãs” do rosto muito proeminentes e sobrancelhas muito arqueadas. Essas características causam, em muitas faces, um padrão antinatural, artificial, que não se amolda com as características individuais de cada paciente. Em razão dessa artificialidade, muitos pacientes desistem dos procedimentos em harmonização facial.

Isso ocorre, inclusive, com pessoas famosas, que se mostram, algumas vezes, insatisfeitas com os resultados obtidos, devido à padronização exagerada colocada em prática por injetores que trabalham no modo “automático”.mo podemos evitar esses excessos? O ideal é que sejam procurados profissionais de saúdes habilitados que respeitem o padrão facial de cada pessoa, que tenham bom senso estético e que trabalhem com muita segurança, alinhando a expectativa do paciente com o que é possível para a manutenção das características naturais da pessoa.

É necessária uma capacitação ainda maior do profissional de saúde, para que ele seja capaz de tomar decisões levando em consideração a individualização de cada caso a ele apresentado. É como brincamos: não há uma “receita de bolo”! É sempre desafiador o estudo de cada caso, mas o respeito às características naturais de cada face, alinhado a medidas estéticas coerentes , sem dúvida, é a regra para o sucesso de qualquer resultado.