Hábitos para um trânsito seguro

É através das autoescolas que os brasileiros têm acesso à educação para o trânsito. É lá que o candidato a motorista se transforma em um condutor consciente de sua responsabilidade nas ruas. São eles que ensinam a teoria e a técnica para que os alunos se familiarizem com o volante, obtenha confiança e aprendam a dirigir da forma certa, prudente, prezando pela segurança e direção defensiva.

Hoje, o processo legal para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento obrigatório por lei para o cidadão conduzir veículos automotores no Brasil, é se matriculando em uma autoescola credenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e passando por todas as fases e exames obrigatórios por lei. Todo o processo é cuidadoso, criterioso e é preciso muito esforço do candidato para avançar nas fases e conseguir êxito em todos os quesitos.

Infelizmente é preciso salientar que, apesar de ser cultura do brasileiro, pular as etapas e iniciar as práticas de direção em ambiente doméstico, sem a orientação adequada de um profissional de uma autoescola, muitas vezes com o veículo ou motocicleta emprestado do irmão mais velho ou de um amigo, é um erro crucial, pois é dessa forma que a pessoa adquire muitos “vícios de direção” que podem gerar consequências para o resto da vida.

São hábitos automatizados que, com o passar do tempo, tornam-se difíceis de serem corrigidos depois de incorporados pelo condutor, como não posicionar as duas mãos no guidão ou volante, não ligar a seta antes de dobrar à esquerda ou à direita ou até não saber a importância de não manusear o celular quando estiver ao volante, quesito básico de educação e segurança que é considerado um dos problemas que mais geram acidentes nas vias hoje em dia.

Aprender a dirigir em uma autoescola é a forma inteligente e correta para que o futuro motorista adquira hábitos positivos de direção, como colocar o cinto de segurança, ajustar os retrovisores antes de dar a partida e puxar o freio de mão em rampas, por exemplo. Todos esses hábitos, imprescindíveis de um bom motorista, evitam acidentes e colaboram para termos um trânsito mais calmo, respeitoso e seguro.

Eliardo Martins é presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado do Ceará