Há uma luz no fim do túnel e ela é limpa e renovável

A Cúpula dos Líderes pelo Clima, realizada nos dias 22 e 23 de abril, é o sinal mais claro que os ventos começam a soprar para uma nova agenda ambiental.

Representantes de 40 países, incluindo as 17 maiores economias, responsáveis por aproximadamente 80% das emissões de carbono e do PIB global, além de países particularmente vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas ou que estão à frente de ações ambiciosas, apresentaram uma pauta de redução da emissão de carbono e que aposta na construção de alternativas de energia limpa e renovável.

O presidente dos EUA, Joe Biden, por exemplo, prometeu reduzir as emissões de gases do efeito estufa dos EUA em 50%, em relação aos níveis de 2005, até 2030. Já o presidente da China, Xi Jinping, destacou que o país pretende trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para mitigar as emissões de carbono e que até 2060 a China vai passar do “pico do carbono para carbono zero”.

A promessa dos líderes mundiais retoma e coloca novamente a preservação do planeta como uma das preocupações centrais da humanidade. Partimos, como afirmou o próprio presidente Joe Biden, para uma “década decisiva”. Estamos diante de um momento que pode ser o propulsor de uma nova era.

Mas qual o papel do Estado brasileiro neste “novo mundo”? Ao contrário de muitos que colocam como eixo de suas análises apenas a questão do desmatamento da Amazônia, acredito que o Brasil pode assumir, a partir de agora, um papel de protagonista neste novo cenário. E o nosso local neste momento é a consolidação do País como um dos maiores produtores de energia limpa e renovável do mundo, o que nos trará de volta ao centro do debate ambiental.

Podemos sair da bipolaridade que sempre marcou o debate sobre o clima no Brasil: ora defendemos a Amazônia como pulmão do mundo e apontamos sua preservação como nossa maior contribuição ao clima mundial; ora nos punimos por percebermos que ainda estamos usando modais atrasados de transporte e produzimos uma energia suja e que degrada a natureza.

O Brasil tem um dos maiores potenciais do mundo para produção de energia limpa e renovável.

Para dimensionarmos este potencial, basta ver que, no ano passado, conseguimos produzir 16 gigawatts de energia com origem eólica, que dá para atender quase 30 milhões de residências. Isso não chega a ser 5% do que podemos produzir, que pode chegar a 500 gigawatts.

Além da energia eólica e solar, o Brasil possui ainda a alternativa de produzir hidrogênio verde, obtido a partir da fissão das moléculas de água. Nesta área, podemos nos tornar grandes exportadores deste tipo de energia. Estima-se que o Brasil poderá responder por 20% do abastecimento mundial de hidrogênio verde e movimentar algo em torno de US$ 2,5 trilhões.

Este novo protagonismo do Brasil também fará soprar bons ventos para o Nordeste e para o Ceará. Temos uma região rica em ventos e com luz solar abundante durante praticamente todo o ano.

O volume de energia gerada por esta riqueza natural que temos pode finalmente fazer com que consigamos aliar uma política de proteção ambiental com uma política de desenvolvimento regional, que será a redenção econômica de muitos dos municípios do sertão.

E este caminho já está em curso. Recentemente, na pequena Tejuçuoca, aqui no sertão cearense, tivemos a inauguração da primeira usina de energia solar do Estado. Na maioria das cidades do interior já se pode ver pequenos estabelecimentos que se transformaram em prosumidores - significa economia de dinheiro, energia limpa e a possibilidade de termos isso revertido em mais emprego e renda.

Porém, para que esta nova realidade se consolide no Brasil precisamos agir de forma organizada, garantindo uma segurança jurídica a quem se propõe a produzir. A Frente Parlamentar para Energias Renováveis deve servir como uma síntese de todas estas iniciativas e expectativas. Quando a concebemos, sabíamos que esta pauta de energia limpa e renovável estava ganhando força e precisa ser estimulada.

A Cúpula pelo Clima consolidou o que havíamos entendido. A ideia é então fazer avançar a discussão dentro do Congresso Nacional, servindo como receptáculos das propostas da sociedade.

Danilo Forte

Deputado federal do PSDB, líder da Frente Parlamentar pelas Energias Renováveis